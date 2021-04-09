Повалили на пол и надели наручники: в Екатеринбурге охрана ТЦ жестко скрутила «безмасочника»

Охранники надели на мужчину наручники. В ТЦ заявили, что это было нужно, чтобы буян не разбил витрины. Фото: скриншот видео "Инцидент-Екатеринбург"

В Екатеринбурге охрана торгового центра «Фан-Фан» жестко скрутила нарушителя безмасочного режима. Его повалили на пол и надели наручники.

Как рассказали «КП» в пресс-службе торгового центра, инцидент произошел сегодня.

- Охрана попросила мужчину надеть маску. Он грубо ответил, начал хамить. Его попросили покинуть помещение, но мужчина начал вести себя грубо. На него надели наручники, ответили в подсобное помещение и вызвали Росгвардию, - рассказали «КП» в торговом центре.