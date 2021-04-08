Высокие зарплаты предлагают не только офисным работникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто не любит считать деньги? Особенно если это деньги чужие. Всегда интересно узнать, сколько зарабатывает твой коллега, сосед или просто знакомый. Поэтому «Комсомолка вместе с аналитиками hh.ru выяснили, у кого в Екатеринбурге самая высокая зарплата, а кто получает за свой труд совсем мало.

Чтобы узнать это, специалисты проанализировали предложения по работе в Екатеринбурге.

- Сегодня крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в Екатеринбурге открыто больше 20 тысяч вакансий. 12% из них предлагают зарплату от 100 тысяч рублей выше, чаще всего это работа для менеджеров по продажам, ИТ-специалистов и строителей. 16% «дорогих» вакансий предполагают вахтовую занятость, 11% - удаленную, - пояснили в пресс-службе hh.ru.

Итак, большие деньги в уральской столице предлагают директору по строительству. В этой должности специалист будет получать от 400 до 600 тысяч рублей. Следом за ним идет директор магазина - от 50 000 до 900 000 рублей до вычета налогов. При этом большого опыта работы не требуется, всего лишь от полугода, а также необходимо иметь среднее профессиональное образование.

Еще в десятке высоких зарплат есть Директор по финансам и инвестициям холдинга - от 250 000 рублей на руки, заместитель генерального директора по буровзрывным работам - от 250 000 до 300 000 рублей на руки и руководитель отдела маркетинга и рекламы - от 250 000 рублей. Но тут требование к кандидатам – иметь опыт работы от года, а также высшее образование.

Топ «дорогих» вакансий с вахтовой занятостью:

Инженер АСУ ТП - до 240 000 рублей,

Электрогазосварщик-Аргонщик - от 165 000 рублей,

Электрогазосварщик / Электросварщик ручной сварки ТТ – от 160 000 рублей,

Машинист ППДУ - от 160 000 рублей,

Кладовщик - от 150 000 рублей,

Машинист буровой установки - от 150 000 рублей,

Руководитель буровых работ - до 200 000 рублей,

Сварщик аргонщик 5, 6 разряда - от 140 000 рублей,

Инженер по эксплуатации - от 140 000 рублей,

Машинист буровой установки - от 134 000 рублей.