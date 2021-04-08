«Пытаются пронести оружие и кастеты…»: директор метро Екатеринбурга о том, зачем досматривать пассажиров

Андрей Панаиотиди возглавил метро Екатеринбурга три года назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 апреля исполнится ровно 30 лет, как в Екатеринбурге появился свой метрополитен. О том, с чего он начинался, как на перевозке пассажиров отразился коронавирус и правда ли, что решение о строительстве первой ветки Борис Ельцин принял, когда тайком проехался до Уралмаша на троллейбусе, в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) рассказал директор метро Андрей Панаиотиди. Ниже публикуем избранные моменты из разговора.

ПРОКОПАНЫ ЛИ ТУННЕЛИ ДО ХИММАША

- Начнем с истории: планы по строительству метро у нас появились в 60-е годы прошлого века. Но регулярное движение поездов началось лишь 27 апреля 1991 года, почему так долго строили?

- Разговор о метро шел с января 1967 года, когда родился миллионный житель города. Пошли первые разговоры о внесении идей в генеральный план по развитию Свердловска. Вся остальная активная деятельность началась уже в 70-е годы. В 1974-м у министерства путей и сообщения появилась строчка в бюджете для проектирования метро. Деньги выделили еще через год. А строительство стартовало только через пять лет.

Строить метро начали в 1980-м году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Поэтому в прошлом году мы отмечали 40-летие с начала строительства метро…

- Кстати, не только у нас было такое затяжное строительство. Наши коллеги из Новосибирска, Нижнего Новгорода столкнулись с тем же.

- А изначально как выглядело метро по проекту?

- Сразу предполагалось три линии. Первая эта та, которая есть сейчас. Вторая протянулась бы с запада на восток. Третья замыкала бы этот классический треугольник.

- Кстати, ведь существуют две легенды, почему начали строить метро именно с Уралмаша. Якобы Борис Ельцин, когда руководил областью, инкогнито проехался на троллейбусе от центра до Уралмаша и увидел, что салон битком набит людьми. После этого он понял, насколько будет востребовано жителями именно это направление. Вторая легенда гласит, что Ельцин сказал, что уралмашевцам нужно метро, чтобы быстрее добираться на демонстрации в центр. Правда ли это?

- Это все-таки легенды. В то время пытались связать промышленные районы города с центром. Такую же схему сделали и в Нижнем Новгороде, и в Самаре. Но в Екатеринбурге это направление ветки метро (с севера на юг, - Прим. Ред.) вписалось в жизнь города. А вот в Нижнем Новгороде сейчас 15 станций, а в Самаре 10, но метрополитеном у них пользуется меньше людей, чем у нас сейчас и до пандемии.

- Есть слухи, что когда начали строить метро, оно сразу окупилось, так как при постройке были найдены ценные породы металлов и драгоценные камни. Слышали о таком?

- Порода у нас была скальная в основном, она вывозилась и никуда не использовалась. А про добычу золота, это слухи.

Строительство станции «Ботаническая». Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть еще одна легенда, что тоннели прокопаны чуть ли не до Химмаша, но просто нет денег, чтобы построить на них станции. Так ли это?

- Тоннели у нас начинаются на территории депо «Калиновское». Там портал и спуск под землю. Пути проходят до Ботанической. А на станции Ботанической проложены оборотные тупики и вытяжки, которые в перспективе можно превратить в тоннель и протянуть до Уктуса или Химмаша.

ПОЧЕМУ НА СТАНЦИЯХ ТЯЖЕЛЫЕ ДВЕРИ

- Какая самая необычная и красивая станция на ваш взгляд?

- Если рассматривать все девять, то Чкаловская. А если брать из тех, что были запущены до 2002 года, то это «площадь 1905 года».

- Почему?

- Это классическая станция трехстворчатого типа, достаточно профессионально отделанная мрамором.

- Слушатели интересуются, почему в метро между поездами такие длинные интервалы, особенно в вечернее время и выходные дни?

- Если рабочий день, то в пиковые часы у нас интервал 4 минуты, куда меньше? Тем более мы смотрим, как заполняются вагоны и видим, что интервал уменьшать не нужно. Если по выходным, то интервал там 8-9 минут в вечернее время и до 11 минут утром. Если стоите дольше, то скорее всего это поломка состава.

После ЧМ-2018 пассажиров стали досматривать на входе также тщательно, как в аэропорту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На входе в метро досматривают всех, даже маленьких детей. Зачем? Это ведь неудобно.

- Все это для безопасности пассажиров. У нас каждый день пытаются пронести что-то запрещенное: газовые баллончики, оружие, кастеты…

- Были ли скандалы, когда человек отказывался проходить досмотр?

- Нечасто, но есть такое. Прорывались лишь единицы. Но даже если не успели его сразу поймать, то перехватываем на другой станции.

- Почему на станциях тяжелые двери? Это же травмоопасно.

- Это требования свода правил по строительству метрополитена. Они должны быть прозрачными и маятниковыми. А это влияет на вес двери. Внутри 12 миллиметров оргстекла. Если она будет легче, то маятниковый эффект будет еще больше и сильнее. Стекло вставлять слишком травмоопасно.

- Часто ли люди в метро травмируются?

- Не так часто. В основном это происходит на эскалаторе при падении, выходе или заходе на него. В основном травмируются люди старшего поколения. Бывает, что человеку просто становится плохо, оказываем первую помощь.

КОГДА БУДЕТ ПОСТРОЕНА ВТОРАЯ ВЕТКА

- Как метро работало во время пандемии? Почему не закрылись?

- Обычно самая маленькая перевозка у нас первого января. В этот день едет около 50-60 тысяч человек. А в апреле 2020 года в рабочие дни мы упали колоссально – возили 18-19 тысяч человек в день. Ходили разговоры о закрытии, но благодаря администрации города нас не закрыли. Метро закрыть не так-то просто. Устройства должны продолжать работать. Запускать его после долгого простоя нужно несколько суток. Поэтому экономия от закрытия сомнительная.

Изначально в метро Екатеринбурга работали лишь три станции. Благодаря этому долгое время оно считалось самым коротким в мире. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Но все же некоторые станции были закрыты.

- Это была инициатива метрополитена. Мы потеряли пассажиров и встал вопрос об экономии средств. Был создан план, и одним из способов было закрыть станцию «Уралмаш». Мы были вынуждены так сделать.

- Когда начнут строить вторую ветку?

- Все зависит от финансирования. Город и область за счет своих средств метро не построит, бюджет просто не выдержит. Когда говорят об 11 станциях второй линии, звучит цифра в 90 миллиардов рублей. А ведь бюджет Свердловской области – 260 миллиардов. Екатеринбурга – 48 миллиардов. Нужно федеральное участие. На сегодняшний день метрополитен с Гипротрансом, с администрацией работает над обоснованием экономической эффективности. В этом году мы этот этап должны закончить. Идут предпроектные работы. Но все зависит от денег.

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