Застрелили отца коммерсанта: СК закончил дело банды, которая «кошмарила» парковочный бизнес в Екатеринбурге

Оперативным сопровождением расследования занималась ФСБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет закончил расследование банды, обвиняемой в целой серии преступлений, среди которых убийство, попытка убийства и незаконный оборот оружия.

По данным следствия, в начале «нулевых» Александр Булаков, имевший за плечами обширный криминальный опыт, объединился с Михаилом Поляковым, который с 1994 по 2001 годы работал в милиции. Также подельники привлекли в группировку еще одного человека (расследование по нему пока продолжается).

- Злоумышленники создали на территории Екатеринбурга организованную вооруженную группу (банду), руководителем которой стал непосредственно Булаков. Банда осуществляла преступную деятельность вплоть до момента задержания Булакова в 2006 году, при этом ее члены использовали при совершении преступных деяний имеющееся у них на вооружении холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы, - рассказали в СК России.

По словам следователей, в 2001 году Булаков организовал покушение на адвоката, с которым у него был конфликт. В ночь с 19 на 20 апреля Поляков вместе с другим мужчиной, не входящим в банду, приехал к квартире адвоката. Чтобы выманить жертву из квартиры, преступники отключили в ней электричество. Но совершить убийство тогда не удалось. Женщина поняла, что ей грозит опасность и начала звать на помощь.

- Кроме того, в результате конфликта, обусловленного начавшимся в 2005 году криминальным разделом сфер влияния в автопарковочной сфере Екатеринбурга и стремлением Булакова получить контроль над этим бизнесом, членами банды было совершено убийство отца местного предпринимателя. Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено в июле 2006 года около одного из жилых домов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, - рассказали в СК.

Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми. Но силовики продолжали работу по поиску преступников.

В июле 2019 года уголовным делом об убийстве занялось Главное следственное управление СК России. Следственная группа работала при оперативном сопровождении свердловской УФСБ. Уже к сентябрю силовики получили доказательства, которые позволили задержать Булакова и Полякова. Им предъявили обвинения, а суд отправил криминальный дуэт под стражу.

В ходе следствия следователи установили не только причастность Булакова к покушению на адвоката, но и получили доказательства того, что члены банды имели отношение к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Александр Булаков и Михаил Поляков, в зависимости от степени и участия каждого, обвиняются в создании банды, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Сейчас расследование уголовного дела закончено, оно направлено в суд.