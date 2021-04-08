«Нам еще и за чужие грехи платить?»: УрФУ требует от студентов залог, из которого будут вычитать деньги за порчу имущества в общежитиях

Студентам УрФУ, живущим в общежитиях, придется вносить залог, из которого будут вычитать деньги в случае его порчи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета, живущие в общежитиях, крайне возмущены - вуз требует с них залог, из которого будут вычитать деньги за порчу имущества. Учащиеся считают такую меру несправедливой, так как, по их словам, состояние комнат в общежитиях оставляет желать лучшего - студенты боятся, что с них будут вычитать деньги за поломки, которых они не делали.

- В случае если мы испортим имущество общежития, то с нас должны будут вычесть стоимость этой мебели/плитки и т.п. Также важно, чтобы при вычете из этой суммы все равно всегда лежало на счету 5 тысяч рублей. Притом, что мебель давно не новая и буквально разваливается на ходу, - рассказывает Валерия.

Фото: предоставлено Валерией

Приказ о введении так называемого «обеспечительного платежа» был подписан 15 января. Однако студенты его увидели только 1 апреля. Документ и список имущества с примерной стоимостью начали распространять по группам общежитий в соцсетях.

- Половины из того, что в списке у нас нет: жалюзи, подставка под обувь и т.п. Я, безусловно, против этого приказа. Я мало того, что плачу за билет в Екатеринбург около 20 тысяч в одну сторону (я из Бурятии), так еще плачу 3 тысячи рублей за общежитие на ближайшие три месяца проживания (это обязательный пункт при заселении), так еще теперь и залог придется платить, - говорит Валерия.

Она также рассказала, что осенью на ее кровать упала часть потолка. Чинила его она сама, но компенсацию за ремонт ей не платили.

Фото: предоставлено Валерией

Студенты не понимают, почему залог с них решили собирать в конце учебного года. При том, что никакой описи имущества не делали. Кроме того, они боятся, что эта опись, то есть осмотр комнат и их фото, которые будут нужны для доказательства поломки, ляжет на плечи Союза студенческого актива. И это во время защиты курсовых и подготовки к сессии.

- Все возмущаются, мол, комнаты и так разбитые, а нам еще за чужие грехи и поломки платить. Сейчас студенты, ответственные за общежитие, борются, чтобы ввести залог в начале года. Там проведут опись, а потом уже можно будет «справедливо» снимать денежки со счетов. Честно, я считаю, что это выкачка денег ни с чего. Как этот залог потом возвращать, например, если ничего не сломал, непонятно, - рассказала еще одна из студенток, живущих в общежитии.

В пресс-службе Уральского федерального университета рассказали, что по каждой комнате в обязательном порядке до внесения обеспечительной суммы будет проводиться опись имущества. Также там отметили, что механизм и алгоритм действий по возврату залога прописан в нормативном документе.

- Хотелось бы подчеркнуть, что речь не идет об установлении какой-то дополнительной платы за помещение или коммунальные услуги, а об обеспечении исполнения обязательств проживающих. Студенты будут нести ответственность только за причинение вреда имуществу, которое фактически им предоставлено. Сумма обоснована средним размером оплаты проживания в общежитии за один семестр и стоимостью предоставляемого в пользование имущества. Данная работа только начинается - начинать ее без предварительного информирования обучающихся было бы неправильно, - рассказали в УрФУ.

В университете добавили, что документ был опубликован в соцсетях для информирования студентов, проживающих в общежитиях, а соглашения по залогам будут заключены позднее, после обязательных актов описи имущества.