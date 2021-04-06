Актер Иван Мулин, сыгравший Дятлова, о критике российского кино: «Приди сам на съемочную площадку и что-то поменяй»

Молодой, перспективный и скромный – 28-летний Иван Мулин новая звезда российского кинематографа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой, перспективный и скромный – 28-летний Иван Мулин новая звезда российского кинематографа. Кто-то его знает по главной роли в сериале «Перевал Дятлова», где он играл Игоря Дятлова, кто-то знает как Антона Антипова, дерзкого хоккеиста из «Молодежки». На днях Иван Мулин приехал в Екатеринбург со своей новой работой – комедией «Будь моим Кириллом», в которой он перевоплотился в тренера по бегу. В интервью «Комсомолке» он рассказал, почему не стоит разгадывать тайну гибели группы Дятлова и почему он плачет после съемок.

НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЮ НА МЕНЯ ДАВИТЬ

- Сегодня вы презентуете фильм «Будь моим Кириллом», где ты играешь одну из главных ролей. Расскажи, о чем этот фильм и кто твой персонаж?

– Я играю тренера, который является идеальным представлением мужчины по версии главной героини. Он цветок (смеется). Но я в жизни не похож на него, он очень жесткий тип. Вы потом это увидите в фильме. Особенно он раскроется в конце.

На днях Мулин приехал в Екатеринбург со своей новой работой – комедией «Будь моим Кириллом». Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В фильме главная героиня сталкивается с давлением со стороны родственников по поводу свадьбы, детей. Как ты к этому сам относишься?

- Хм… Давление родственников. Вообще это все комплексы определенных людей. Это не забота, а скорее собственничество. Ты не можешь лезть в жизни другого человека, настаивать и давить нельзя. Из этого ничего хорошего не выйдет. В моем понимании это так.

- А сам с таким сталкивался?

- Сталкивался, но только не в моей семье. Но я никому не позволю с собой такого делать.

В интервью «Комсомолке» он рассказал, почему не стоит разгадывать тайну гибели группы Дятлова и почему он плачет после съемок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИГОРЬ ДЯТЛОВ БЫЛ ГЕНИЕМ!

- Существует десяток версий гибели группы Дятлова, а ты сам какой придерживаешься?

- Разгадка гибели группы Дятлова была убита в тот момент, когда дело засекретили. И все произошло, как с библией, ее переписали. Я не буду отрицать это, но я не понимаю, почему разгадкой тайны перевала Дятлова так долго занимались. Конечно, тема интересная, но никто точно не узнает, что произошло с туристами. Есть прекрасная конспирологическая теория, связанная с участием военных, и все ее знают, и там многое сходится.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова"

- А та основная версия, которую представили в сериале, близка тебе? (По сюжету фильма произошел сход лавины, туристы выбежали из палатки и замерзли, – Прим. Ред)

- За полтора года до съемок я был здесь на Урале в фонде «Памяти группы Дятлова». Много увидел. Действительно, они могли погибнуть от холода. Ведь там даже в ватнике выжить было невозможно, а в свитере и подавно. Замерзнуть можно было спокойно. Но так ли это было, мы, к сожалению, никогда не узнаем.

- Ты играл Игоря Дятлова, как вжился в образ?

- Все материалы дела, дневники, пленки, которые были, мы изучили за год до съемок. Их я привез из Екатеринбурга. Но вживался в образ я на ощупь. Игорь Дятлов был очень хорошим парнем, гением воплоти. Если кому-то показалось, что я к этому приблизился, то я очень рад. Потому что было очень страшно играть реальных людей, которые умерли. Шаг влево, шаг вправо, можно было обидеть кого-нибудь. И мне очень не хотелось этого делать. Когда ты копаешься, тема для тебя становится практически святой. У них не было никакой мотивации, они просто пошли в поход. Просто умерли. Не знаю, по своей ли вине. Мы постарались сделать все правильно, но в основном помогала интуиция. Все было сделано на основных принципах простого советского кино.

- Игорь Дятлов студент УПИ. Знаешь ли ты про этот вуз?

– Да, конечно, я знаю про этот вуз. Там учился Ельцин. Он, кстати, есть в сериале «Перевал Дятлова», если кто заметил.

- После выхода сериала «Перевал Дятлова» многие обвиняли создателей в неправдоподобности с персонажей. Например, тот же майор КГБ Костин, как он приехал на север Урала в тоненьком пальто. Как вы относитесь к этим нападкам со стороны зрителей?

- Сериал «Перевал Дятлова» - это нуар. Но я тоже считаю, что это не граничит с правдой. Ведь в пальтишке никто не ходил. Зато по картинке здорово получилось. Но я соглашусь, было много критики по поводу этой линии - все до пальтишка докопались. Это просто мнение людей, не мне с этим спорить. Может у него кровь горячая, может у него дедушка грузин - КГБшники тоже разные бывают. Но так задумали создатели сериала, было красиво.

ПОСЛЕ «МОЛОДЕЖКИ» ХОККЕЙ ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНЫЙ СПОРТ

- В «Молодежке» ты играл хоккеиста? После сериала стал увлекаться хоккеем, играешь ли сейчас?

- Катаюсь до сих пор на коньках и играю в хоккей, завтра на тренировку, кстати. Я даже на арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге однажды забил шайбу. Несколько лет назад мы здесь играли вместе с администрацией, да с «Уральскими пельменями». На деньги с билетов потом построили детскую площадку. Стадион был наполовину полный и я забил гол. Это были удивительные ощущения. Я себя чувствовал, как будто я Паша Дацюк, только чуть хуже.

А в "Молодежке" Иван Мулин сыграл дерзкого хоккеиста Антона Антипова. Фото: Кадры из сериала "Молодежка"

- А другой спорт в твоей жизни есть? Бег, например, как у твоего героя фильма «Будь моим Кириллом», где ты как раз играешь тренера по бегу.

- Зимой я бегать не люблю, поэтому жду лета. Но после хоккея рассматривать бег, как спорт, странно. Все что без клюшки для меня теперь, это вряд ли спорт.

- В одном из интервью ты рассказывал, что попал в «Молодежку» благодаря пьяному мужику (роль которую ты играл в театре, а это увидела кастинг-директор – Прим. Ред.). Есть какие-то еще роли, куда вас утвердили не через кастинг, а совершено случайно?

- Вы повелись на кликбейтный заголовок (смеется). Да это был спектакль «Ночная повесть», где я играл пьяного мужика. Но больше необычного ничего не было. Было пару раз, когда меня утверждали без проб. Но это были истеричные проекты, после которых я приезжал и плакал. Там ничего плохого не происходило, но было сложно внутренне, приходилось идти через себя.

В фильме "Будь моим Кириллом" Иван сыграл красавчика-тренера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Иван, ты снимался в белорусском фильме «Хрусталь». А в начале актерской карьеры тебе вообще удалось поработать с Андреем Звягенцевым. Что Хрусталь, что «Елена» - это все авторское кино. Тебе как актеру, в каких фильмах больше нравится сниматься: в авторских или таких комедийных как «Будь моим Кириллом»?

- «Будь моим Кириллом» - это мой первый подобный фильм и поэтому сказать пока сложно. До него я не снимался в комедиях. У авторского кино другой уровень подготовки, другой уровень взаимодействия с режиссером, другие сроки и другого масштаба сценарий. В общем, подход к процессу абсолютно иной. Сравнивать то или другое нельзя. И там, и там здорово. Создатели «Будь моим Кириллом» сделали что-то простое, легкое и весеннее, а в авторском кино, как правило, много поворотов.

- До сих пор многие считают, что русскому кинематографу еще очень далеко до Голливуда и до зарубежного кинематографа. Ты как человек, который знает процесс кинопроизводства изнутри, как считаешь, почему у зрителей такое мнение? Чего нам не хватает?

- Для меня сравнивать американский и русский кинематограф тоже самое, что сравнивать американский футбол с регби. Дилетант понимает, что и там, и там - мяч, и там, и там бегут в разные стороны, но по факту это две разные игры с двумя разными правилами. Между ними нет ничего общего. Я бы не стал сравнивать Голливуд и наше кино, потому что разный подход, разные люди вовлечены, иначе все решается, даже на уровне финансирования. Все по-разному. Российское кино, которое показывают в широком прокате - это одно. Его чаще всего оценивают в сравнении... Я же считаю, нужно стараться получать удовольствие от всего. Если кто-то хочет выделиться за счет своего мнения, то пусть лучше идет на съемочную площадку и что-то изменит. А в остальном это мнение можно засунуть себе в… Сами знаете куда.