Женщина вернулась из Турции: в Екатеринбурге зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса

Пациентка прилетела в столицу Урала в конце марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловскую область все-таки пришел новый штамм коронавируса, который называют британским. Его обнаружили у жительницы Екатеринбурга. Информацию об этом подтвердили в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью.

- В одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта, - уточняют в оперативном штабе. - Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта. В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский (индивидуальный, - Прим. Ред.) бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 по эпидпоказаниям.

Женщину положили в индивидуальный бокс инфекционного отделения 40-й горбольницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штамм в ее пробах обнаружил Тюменский научно-исследовательский институт Роспотребнадзора, куда отправлялся для исследования материал пациентки.

- Установлен круг контактных лиц: информация о них направлена в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и иные региональные управления Роспотребнадзора для проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного обследования, - добавляют в оперативном штабе.

Отметим, что изначально женщина поступила в ЦГКБ №6. Именно ее медики работали с пациенткой первыми.

Свое название «британский» новый штамм коронавируса получил из-за того, что впервые его обнаружили в Великобритании. Случилось это в сентябре. Ученые назвали его VUI – 202012/01. По мнению специалистов, из-за мутаций в белке он на 71% более заразен, чем COVID-19.

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