Одного из грабителей удалось задержать по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга оказался в больнице с пробитой головой после попытки купить элитный внедорожник Lexus. 48-летнего свердловчанина избили в Полевском 2 апреля, когда он приехал в город-спутник вместе с женой, чтобы за наличку приобрести новый автомобиль.

Мужчина приехал на парковку торгового центра «Палермо», где его встретил знакомый по кличке «Гиви».

- Потерпевший пересел в Ford Focus друга и они направились к месту сделки. Машина заехала в гаражный массив, где покупатель пересел в другой автомобиль. Там на него напали трое неизвестных. Избили до полусмерти и забрали деньги, еще и телефон в придачу, - рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах.

Грабители знали, что у екатеринбуржца будет при себе 3 миллиона наличными. Фото: Google maps

Избитого екатеринбуржца доставили в больницу № 36, у него сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма. Его «друга» объявили в розыск. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одного из нападавших полиции удалось задержать по горячим следам.

Им оказался 41-летний грабитель со стажем. Он отказался давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции. Но это его не спасло.

- Емельянова проверили на полиграфе, в ходе допроса была установлена его причастность к нападению, - добавил инсайдер «КП».

Остальные нападавшие еще не пойманы, да и украденные деньги еще не найдены. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж в особо крупном размере». Фигурантам грозит от 6 до 12 лет лишения свободы.

- В отношении жителя Екатеринбурга было совершено особо тяжкое преступление – грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Вечером 2 апреля потерпевший прибыл в Полевской для покупки автомобиля. В городе его встретил знакомый, который оказывал содействие в приобретении автомобиля. При себе у жителя Екатеринбурга были деньги в размере трех миллионов рублей. По пути следования знакомый попросил потерпевшего пересесть в другой автомобиль к неизвестному мужчине. Водитель остановил машину среди гаражей и ушел. Затем к машине подошли трое в масках. С целью подавления воли к сопротивлению они нанесли множественные удары потерпевшему, - рассказала заместитель начальника СО ОВД Полевского, подполковник юстиции Татьяна Кашеварова.