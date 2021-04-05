В Екатеринбург в выходные придет аномальное тепло

В Екатеринбурге существенно потеплеет к выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе к выходным, которые приходятся на 10 и 11 апреля, в Екатеринбург придет долгожданное потепление, столбики термометров окажутся на отметках выше средних значений для апреля на Среднем Урале. В понедельник, 12 апреля, в Екатеринбурге станет самым теплым днем в первой половине месяца.

В субботу, 10 апреля 2021 года, в Екатеринбурге ожидается днем +11 градусов, ночью 0 … +2 градуса. В городе на протяжении всех суток будет пасмурно, без осадков, юго-восточный ветер: 3-4 метра в секунду.

В воскресенье, 11 апреля 2021 года, в уральской столице прогнозируют повышение температуры днем до +14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметок в +3 … +5 градусов.

На протяжении всех суток будет пасмурно, ветер юго-западный будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду.

В уральской столице зимой выпало много снега, который сейчас активно тает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 12 апреля 2021 года, в Екатеринбурге воздух прогреется до +16 градусов, ночью будет чуть прохладнее: +5 градусов. Осадков не ожидается, как и солнца – снова будет пасмурная погода. Сохранится и юго-западный ветер 1-3 метра в секунду.

Если судить по средним значениям за период с 2018 по 2020 годы, то в 2021 году температура в эти дни будет выше среднестатистических значений. Так, 10 апреля средняя температура была на уровне +7 градусов, 11 апреля – на средней отметке в +8 градусов, 12 апреля: +8 градусов.