Пострадали семь детсадов и школа: в Екатеринбурге ФСБ раскрыла мошенническую схему

На директора фирмы завели уголовное дело о мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019-м году фирма ООО ПК «СК-Мираткотехно» заключила контракт с руководством семи детсадов и одной школы на монтаж видеонаблюдения. Общая сумма контракта составила порядка 1,6 миллионов рублей.

Причем, как считает следствие, перед подписанием этих договоров, заведующих «обработали». Это сделал один из сотрудников МКУ «Центр Бухгалтерского и материального технического обеспечения образовательных учреждений». Он убедил руководство детсадов и школы, что контракт нужно заключить именно с фирмой ПК «СК-Мираткотехно».

- В результате директор фирмы Георгий Павлов поставил оборудование более низкого качества, чем то, что было прописано в контрактах. В частности, системы видеонаблюдения работали не на основе цифрового сигнала, как того требовали сметы, а на основе цифрового, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что в результате мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму свыше 650 тысяч рублей. СКР завел на директора фирмы ООО ПК «СК-Мираткотехно» уголовное дело по части три статьи 159 (Мошенничество с использованием своего служебного положения).

По этой статье Георгию Павлову грозит до шести лет колонии. Правда, до настоящего времени найти его силовикам не удалось.