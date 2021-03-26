На машину или человека упал снег с крыши: что делать

Когда все тает, рядом с домами лучше не парковаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя в Екатеринбурге выдалась довольно теплая. Да и в выходные столбики термометров перешагнут за ноль – в зону плюса. В воскресенье днем, 26 марта, синоптики обещают от -1 до +4 градусов Цельсия. А между тем на многих крышах и карнизах все еще есть снег и, что еще опаснее, сосульки. А значит, есть риск, что в пору всеобщего таяния они могут соскочить на головы прохожих и крыши автомобилей. Что делать, если подобное, к сожалению, уже случилось «Комсомольская правда» узнала у юристов.

ШАГ 1: ФИКСИРУЕМ СЛУЧИВШЕЕСЯ

Если снег с крыши сошел на ваш автомобиль и повредил его, то первое, что нужно - зафиксировать случившееся. Нужно сделать фотографии и видео поврежденной машины.

- Фото и видео нужно делать таким образом, чтобы было видно номер дома и адрес, где это произошло, - объясняет юрист Денис Валдеев. – Обратите внимание на наличие табличек на доме, предупреждающих о возможном сходе снега. Если на доме такой таблички нет, то этот факт надо зафиксировать.

В этом случае вина управляющей компании или собственника дома будет очевидна. Но даже если предупреждающая табличка есть, это еще не значит, что тот, кто отвечает за здание, освобождается от ответственности.

- Если управляющая компания снег не чистила, а табличку наклеила, то этого, конечно, недостаточно, - добавляет Денис Валдеев. – Но суд будет учитывать и вину владельца, который не обратил на табличку внимание.

За снег, упавший с балкона, ответственность может нести его собственник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если же снег упал на человека, то первым делом нужно оказать ему помощь, вызвать скорую. Медики зафиксируют повреждения и степень тяжести. Документы о лечении потом помогут доказать не только сам факт случившегося, но и вред, нанесенный здоровью. Также, если после падения снега вам пришлось пройти лечение, то ни в коем случае не выбрасывайте чеки от лекарств. Сохраняйте также все чеки и документы на медицинские услуги, если они были платными. Они пригодятся, чтобы посчитать расходы, связанные с возмещением ущерба.

ШАГ 2: ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ

Если снег упал на машину, возможно, кто-то в соседних домах или магазинах видел это. Их нужно найти, записать контакты, обязательно уточнив, готовы ли они выступить в качестве свидетелей в суде. Если снег упал на человека, то таким свидетелем вполне может выступить тот, кто оказывал ему первую помощь, например.

Кроме того, на здании или на соседних домах могут стоять камеры наблюдения, которые засняли случившееся. В этом случае следует узнать, кто их обслуживает и, позже при обращении в полицию их можно указать, чтобы правоохранители попытались эту запись получить.

ШАГ 3: ОБРАЩАЕМСЯ В ПОЛИЦИЮ

Если снег упал на человека и ему вызвали скорую, то медики, вероятнее всего, сами сообщат о случившемся в полицию. Если же речь идет о повреждении машины, то специалисты рекомендуют обращаться в правоохранительные органы самостоятельно. Но не в ГИБДД, ведь машина стояла на месте, а значит это не ДТП.

- Можно просто поехать в территориальное отделение полиции и написать заявление с просьбой провести проверку о том, что в определенное число в определенном месте на машину упал снег и был причинен ущерб и что это подтверждают свидетели, - объясняет юрист Александр Шумилов. – После этого у них есть 10 дней. Они проведут проверку, опросят собственников здания, либо управляющую компанию.

Если никто из людей не пострадал, после проверки сотрудники полиции вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом высылают уведомление. Постановление потом потребуется в ходе судебного разбирательства.

Сейчас таких сосулек уже и не найти. Но вот на самих крышах снега еще прилично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШАГ 4: ПОЗВОНИТЕ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

Выясните, кто обслуживает дом, с которого упал снег. В подъезде или у входа должно быть информационное табло, где это написано. Там же должны быть номера телефонов. Позвоните и сообщите о случившемся.

- Можно сделать запрос в государственную жилищную инспекцию, чтобы узнать, какая управляющая компания отвечает за дом, - говорит Денис Валдеев. – По телефону надо сказать, что произошло и уточнить, готовы ли они оперативно подъехать, чтобы составить акт о данном факте. Но диспетчера на телефонах не уполномочены решать такие вопросы, поэтому, возможно, не будут реагировать. Зато можно заказать детализацию звонка, чтобы установить, что такой разговор был. Либо на диктофон его записать, предупредив о том, что идет запись. Это тоже будет фиксация.

ШАГ 5: ОЦЕНИТЕ УЩЕРБ

Нужны доказательства того сколько стоит ремонт поврежденного имущества, то есть квитанции. Если машина или вещь не пригодны к ремонту, значит это должно быть зафиксировано заключением эксперта и товароведческой экспертизой. Если дело рассматривается в суде, то экспертизу суд и назначает, поэтому не надо сразу после происшествия бросаться ремонтировать свою машину. В досудебном порядке стороны между собой договариваются, как назначать эксперта. Как правило, занимается этим все же пострадавшая сторона. Тут многое зависит от поврежденного имущества. Если это машина, то эксперта обычно предоставляет дилер, который осуществляет гарантию на машину. За товароведческой экспертизой можно обратиться в торгово-промышленную палату. Также есть общественные организации, которые этим занимаются.

ШАГ №6 ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД

Если снег или лед упали с крыши, то скорее всего виновата управляющая компания, которая не счистила его вовремя. Если же снег упал с балкона или лоджии, то ответственность будет нести его владелец. Если виновная сторона отказывается добровольно возмещать ущерб, нужно обращаться в суд. В случае, если снег упал на человека и причинил его здоровью серьезный вред, будет возбуждено уголовное дело. В его рамках пострадавший может обратиться и за компенсацией вреда.

- Есть такое понятие: гражданский иск в уголовном процессе. То есть его можно заявить в рамках уголовного дела, - объясняет Денис Валдеев. – Гражданский иск рассматривается либо отдельно, либо в рамках уголовного дела. Это зависит от того, обратился ли потерпевший к следователю с заявлением о том, что он хочет гражданский иск подать. Либо он дожидается решения суда по уголовному делу, а потом уже сам идет в суд.