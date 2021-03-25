«Ударил в лицо и уехал»: Андрей Кабанов засветился в потасовке на парковке

Андрей Кабанов уверяет, что никого не бил и не ругался матом, так как сейчас соблюдает Великий пост. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге произошел дорожный конфликт, одним из участников которого стал сооснователь фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. У бывшего депутата гордумы произошла стычка с 22-летним екатеринбуржцем Алексеем Емашевым, сидевшим за рулем Ford Mondeo.

Все произошло на парковке ТРЦ «Гринвич» 24 марта.

- Я ехал за ним. Он периодически совершал странные маневры. Я доехал за ним до пятого этажа паркинга. Решил пропустить вперед, так как понял, что водитель машины ведет себя странно. Он, видимо, увидел, что я остановился и начал сдавать задом на меня, - рассказывает «КП» Алексей Емашев.

После того, как у автомобилей произошло касание, водители вышли из машин. По словам Алексея, Андрей Кабанов сразу начал вести себя агрессивно.

- Он начал мне говорить: «Кому ты махал руками? Ты вообще знаешь, кто я такой», - передает Алексей Емашев слова Андрея Кабанова. – Он вел себя неадекватно, глаза были стеклянные. Да, я кричал матом, ведь он задел мне бампер, крыло и колесо, но конкретно в его адрес я ничего оскорбительного не говорил.

Алексей Емашев утверждает, что бывший президент фонда «Город без наркотиков» нанес ему удар в лицо.

- У меня был большой зазор под фарой, я наклонился, чтобы его посмотреть, а когда начал вставать, он меня ударил, - вспоминает Алексей. – А после этого заявил, что не бил меня, а удар мне якобы нанесла моя жена, которая вообще сидела в машине.

Вскоре после аварии Андрей Кабанов сел в свой Mercedes и уехал, правда, после этого снова вернулся на место ДТП.

Версия Андрея Кабанова кардинально отличается.

- ДТП было, но все, что он говорит – полный бред, - объясняет «Комсомолке» бывший депутат гордумы. – Единственное, что есть – это след от его колеса у меня на машине. У меня была старая «рана» на бампере. Он, видимо, испугался, что за это придется отдать много денег, вот и начал придумывать эту хрень.

По словам Андрея Кабанова, место ДТП он не покидал. Он лишь на какое-то время отлучился с парковки. Это было нужно, чтобы забрать 11-летнего внука, который в этот момент был на улице у «Гринвича».

Андрей Кабанов уверяет, что никакого удара в лицо он не наносил.

- Я говорю ему: «Покажи губу! Там ничего не было. Я вообще расцениваю это как ложный донос, - настаивает Андрей Кабанов.

На машине Андрея Кабанова остался след от авто Алексея Емашева

Андрей Кабанов обращает внимание на то, что Алексей Емашев снял побои лишь на следующий день – 25 марта. Он считает, что это свидетельствует о том, что никакого удара в лицо не было.

У Андрея Кабанова претензий к своему оппоненту нет, а вот Алексей Емашев рассчитывает получить компенсацию за дефекты на своем авто. Также он собирается привлечь к ответственности сооснователя фонда «Город без наркотиков» за удар в лицо и уже написал заявление в полицию.

- По факту произошедшего отделом участковых уполномоченных отдела полиции №5 проводится проверка. По ее итогам будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.