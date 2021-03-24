Царь с татуировкой дракона: зачем Николай II Романов набил на руке рисунок

На старинных снимках Николая II можно разглядеть татуировку в форме дракона на правой руке. Фото: Yale University Library

Если просматривать дореволюционные фотографии Николая II Романова, то можно обнаружить любопытный факт – на правой руке последнего русского императора на некоторых снимках видно некое темное пятно. Причем пятно это повторяется на нескольких фотографиях, на которых Николай II стоит с рукавами, закатанными по локоть.

При ближайшем рассмотрении становится ясно, что это не малоизвестное родимое пятно, а самая настоящая татуировка. Да еще какая! На правой руке у последнего русского императора выбит… японский дракон. На наш вопрос к историкам, уж не фейк ли этот снимок, те отвечают однозначно – не фейк. То есть у Николая II действительно была татуировка дракона на руке. А вот откуда она там взялась – история отдельная…

«РУКА СОВСЕМ НЕ БОЛЕЛА»

Это случилось весной 1891 года, когда Николай II был еще не императором, а наследником престола. Молодой Романов отправился в образовательное путешествие, чтобы, как будущий правитель России, познакомиться с другими культурами и народами.

- В 1890-1891 годах наследник российского престола, цесаревич Николай Александрович в сопровождении принца Георга Греческого, графа Корфу предпринял Восточное путешествие. В программу вояжа входили Греция, Египет, Индия, Цейлон, Сингапур, Сиам, Китай и Япония, - уточняют специалисты государственного музея-заповедника «Царское село».

Иллюстрация из книги Эспера Ухтомского «Путешествие государя императора Николая II на Восток».

Путешествовал Николай II на броненосном крейсере «Память Азова» (после первой русской революции в 1906 году и мятежа матросов его переименовали в «Двину». В 1919 году он затонул в гавани Кронштадта после атаки английских торпедных катеров, - Прим. Ред.). Именно на борту этого крейсера Николай II и сделал себе татуировку, когда они прибыли в Нагасаки.

- На борт броненосного крейсера «Память Азова» из деревни Инаса-Мура (ныне часть Нагасаки) в апреле 1891 года было доставлено два мастера, которые выполнили рисунки на теле российского Цесаревича и Принца Георга Греческого, графа Корфу, - добавили в музее-заповеднике.

Татуировка была сделана в традиционной японской технике ирэдзуми. Рисунки, выполненные в ней, как правило, изображают сюжеты и героев японской культуры. Воспоминания о том дне, кстати, Николай II записал в своем дневнике:

«16 апреля. Вторник. Проснулся с чудным днем, на берег так и манило <…>. Замечательно приятное впечатление производят улицы и дома в Нагасаки: все отлично вычищено и выглядит опрятно, любо входить в их дома; да и сами японцы и японки такой радушный и приветливый народ <…>. Вернулись на фрегат в 5 часу к чаю. <…> После обеда решился сделать себе татуировку на правой руке – дракона; это заняло ровно семь часов времени с 9 ч. вечера до 4 ночи! Довольно раз пройти чрез этого рода удовольствие, чтобы отбить охоту в себе начинать снова. Дракон вышел на славу, и рука совсем не болела!»

Вопрос о том, почему Николай II решился украсить свое тело японской татуировкой, до сих пор остается открытым. Но есть предположение, что он подражал своему двоюродному брату – принцу Георгу, будущему королю Великобритании.

- За десять лет до этого, в 1881 году, будучи в Японии, два старших сына принца Уэльского – принц Альберт, герцог Кларенс, и принц Георг, герцог Йоркский познакомились с искусством японской татуировки ирэдзуми и заказали нательные рисунки ирэдзуми, - уточняют в музее-заповеднике. - Альберт – танцующих журавлей, Георг – желтого дракона.

Ну а причина, почему Николай II попросил выбить ему именно дракона, наверное, объясняется довольно просто. Будущий царь родился в год Дракона.

Свою татуировку Николай II не скрывал от приближенных. Фото: Yale University Library

НА НИКОЛАЯ II НАПАЛ ЯПОНСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Кстати, татуировка – не единственный пожизненный след на теле, который остался у Николая II в память о своем путешествии в Японию. Примерно через две недели на наследника российского престола напали в стране восходящего солнца. Случилось это в городе Оцу. В тот момент, когда Николай II ехал в коляске с рикшей полицейский Цуда Сандзо вдруг выхватил саблю и два раза ударил ею Николая II. Вот как об этом писал Эспер Ухтомский, русский дипломат, сопровождавший Николая II в Японии:

«Злодей Тсуда Санцо стоял между охранителями безопасности Августейшего Гостя Японии. Еще поутру он находился на том же месте, но пропустил мимо себя, вероятно, уже намеченную им жертву, не подавая, как выяснилось впоследствии, ни малейших признаков какого-нибудь преступного намерения. Он знал, что Наследник Цесаревиче имел проследовать вторично прежним путем. Лишь только джинрикша Его Высочества проехала мимо него, он выскочил из рядов и, обнажив саблю, нанес справа, несколько сзади, между джинрикшей и правым возницей, с размаху и держа саблю обеими руками, удар по голове Цесаревича, который, обернувшись и видя, что злодей замахивается второй раз, выскочил из коляски на левую сторону улицы. В то же мгновение принц Георгий соскочил со своей джинрикши и ударил злодея сзади бамбуковою тросточкой, между тем, как главный (оглобельный) возница Его Высочества с редким хладнокровием и мужеством бросился под ноги полицейского и, схватив их руками, повалил его на землю»

Рана у Николая II оказалась не смертельной. Но путешествие по Востоку после этого пришлось прекратить. Уже через шесть дней крейсер «Память Азова» ушел во Владивосток. Японская сторона опасалась, что из-за этого нападения может начаться война, поэтому, пока еще Николай II находился в Японии, всячески показывали ему свое уважение и сожаления из-за случившегося. Даже закрыли биржи, школы и театры.