Дореволюционный Инстаграм: как Николай II и его семья дурачились на камеру

Николай II с Великим Князем Борисом Владимировичем, одним из внуков императора Александра II. Фото: statearchive.ru

Сейчас о семье последнего русского императора Николая II Романова чаще всего рассказывают в рамках истории их гибели. О том, как в ночь с 16 на 17 сентября 1918 года большевики расстреляли царскую семью в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.

Но история жизни Романовых полна и светлых страниц. Еще до Гражданской войны, до того, как началась Первая мировая война, Николай II, его родные и близкие были не прочь на досуге устроить фотосессию и даже откровенно повалять дурака на камеру. Но если сейчас такие снимки отправились бы собирать лайки в Инстаграм или в какую другую социальную сеть, то тогда они оседали на страницах семейных фотоальбомов.

Эти фотоальбомы хранятся в Государственном архиве Российской федерации и фондах единичных музеев. Например, часть из них располагается в государственном музее-заповеднике «Павловск», откуда их исключительно редко вынимают, чтобы показать на выставках с приглушенным светом.

- Фотографиям больше ста лет из-за этого они очень уязвимы, – рассказывал заместитель директора по научной работе музея-заповедника. - Свет разрушает слой фотоэмульсии на них – снимки просто выгорают. Мы их не показываем, чтобы сохранить.

При царской семье были специальные придворные фотографы, которые запечатлели их жизнь и участие в официальных мероприятиях. Но порой родные Николая II и сами были не против взять в руки камеру.

- У них был и «Кодак» и русские фотоаппараты. Снимки получались небольшого размера – с ладонь. Они показывали частную жизнь императорской семьи, - уточняли в музее-заповеднике «Павловск».

Ниже публикуем самые редкие кадры, на которых Царскую семью можно увидеть в неформальной, домашней обстановке.

По воспоминаниям современников, дочь Николая II Анастасия отличалась жизнерадостным характером. Любила пародировать окружающих. Фото: statearchive.ru

Николай II и его приближенные во время игры в теннис. Снимок 1912-1913 годов. Фото: statearchive.ru

Котята на палубе яхты «Штандарт», с которыми любил играть цесаревич. Снимок 1907-1908 годов. Фото: statearchive.ru

Николай II при строительстве снежного городка в 1915 году. Фото: statearchive.ru

Собственно, сам снежный городок, в строительстве которого в 1915 году участвовал Николай II. Фото: statearchive.ru

Снимок из альбома за 1909-1912 год. Фото: statearchive.ru

Есть целая серия снимков, как Николай II и члены других монарших семей веселятся перед камерой в замке Вольфсгартен в Германии в 1899 году. Это один из них. Фото: statearchive.ru

Опять же снимок 1899 года, сделанный в замке Вольфсгартен.

Погримасничать перед фотокамерой в те времена любили все. Снимок сделан в замке Вольфсгартен в 1899 году. Фото: statearchive.ru