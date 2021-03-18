В Свердловской области взрывы на карьере приняли за землетрясение

Ученые из Казахстана заявили о подземных толчках рядом с Каменском-Уральским. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информационным сайтам стала расходиться новость о землетрясении, случившемся в районе Каменска-Уральского. Изначально сообщение об этом появилось на сайте Международной системы мониторинга. По их данным все случилось 16 марта в 16.40. Пугаться, правда не стоит, так как трясло землю слабо, с магнитудой 2.9 балла. То есть человек даже и не заметит. Правда, как оказалось, это землетрясение двухдневной давности, о котором заговорили в прессе, и землетрясением то нельзя назвать вовсе.

- Мы тоже наблюдали это событие, - рассказывает Олег Усомский, заведующий лабораторией-обсерваторией в Арти, единственной, которая фиксирует сейсмическую активность в Свердловской области. – Но по нашим данным оно произошло не в Каменске-Уральском, а в районе Асбеста. Мы связываем его с взрывными работами на карьере.

Как оказалось, ошибочную информацию о землетрясении в Каменске-Уральском изначально выдали сейсмологические станции в Казахстане, которые из-за большого расстояния допустили ошибку.

- У них станция очень далеко от нас находится и они ошибаются буквально на 50 километров, а то и более, - добавляет Олег Усомский. - По магнитуде тоже у нас другие данные – было не больше 2 баллов. Вообще на Урале сейсмичность очень слабая. Было всего три приличных землетрясения. Одно в 1914 году, другое в 2015 неподалеку от Екатеринбурга и третье в 2018 – в Челябинской области было пять ощутимых толчков. Но никакой опасности ни для человека, ни для сооружений они не несут и интересны только с научной точки зрения. Позволяют понять, что мы не совсем затухший регион в геологическом отношении.