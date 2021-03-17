В Екатеринбургском зоопарке медведя, который вышел из спячки, встретили букетом мимоз

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке теперь на сто процентов уверены, что весна на Урал вернулась. А все потому что медведи начали выходить из спячки. Первым проснулся гималайский медведь по кличке Гай, он уже который год опережает своих сородичей и раньше всех выползает из берлоги. Сотрудники зоопарка приготовились к встрече с косолапым и приготовили для него сюрприз.

- Все вольеры косолапых украшены аллеями из мимоз. Жёлтые цветы пришлись Гаю по вкусу – он с удовольствием их обнюхал, а некоторые особо ароматные веточки даже пожевал, - заявили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. - Остальные медведи пока только просыпаются, сладко потягиваясь в своих тёплых берлогах, завтракают ароматными яблочками и недоверчиво щурятся на снежные заносы в вольерах.

Попытка проснуться была у самой пожилой медведице зоопарка – сорокалетняя Ветка вышла из берлоги и даже сделала небольшую прогулку по вольеру, но понюхав цветы, она снова вернулась досыпать в тепло.

В зоопарке уточняют, что у животных, которые вышли из зимней спячки, в ближайшие недели будет особый рацион. Ведь косолапым нужно перестроить пищеварительную систему на активный режим, поэтому жирной еды им не положено.

В этом году весна наступает поздно, поэтому и медведи просыпаются ближе к концу марта.

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка

- По статистике за последние 10 лет самым ранний подъем был у медведей в 2016 году - они начали просыпаться в двадцатых числах февраля, а самый поздний - в 2011. Тогда они покинули берлоги только в первых числах апреля. Выход медведей из берлоги зависит главным образом от температуры на улице, - уточнили в зоопарке.

Увидеть проснувшихся медведей можно только утром, ближе к вечеру косолапые возвращаются в свои берлоги.