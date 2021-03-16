«Комсомолка» отправится в автопробег

В программе пробега выезд на автомобилях из Екатеринбурга в город Березовский
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зима была суровой и не позволяла оправиться на встречу приключениям. Мы ждали весеннего тепла и солнца, чтобы вновь завести моторы! 19 марта, в пятницу, мы не только рванем в дорогу на новеньких LADA от «Глазурит», но и найдем ответы на важные вопросы:
Какой праздник важнее: 23 февраля или 8 марта? Кто лучше водит автомобиль: мужчины или женщины? Кто умеет отдыхать во всю силу, а чьё «место на кухне»? Мы поставим точку в вечной гендерной борьбе!
В программе пробега:
- Выезд на автомобилях из Екатеринбурга в город Березовский,
- Скоростные командные гонки на ледянках с горы Лиственная,
- Соревнования по базовым упражнениям (параллельная парковка, змейка, заезд в бокс),
- Посещение стрельбища РО ДОСААФ России Свердловской области,
- Проведение мастер-класса по стрельбе.
Кроме этого в пути мы протестируем «Карту школьника» от банка УбРиР, чтобы ответственные родители и мальчиков, и девочек смогли не только контролировать траты младших членов семьи, но и обучать их планированию и финансовой грамотности. .
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