«Комсомолка» отправится в автопробег

В программе пробега выезд на автомобилях из Екатеринбурга в город Березовский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима была суровой и не позволяла оправиться на встречу приключениям. Мы ждали весеннего тепла и солнца, чтобы вновь завести моторы! 19 марта, в пятницу, мы не только рванем в дорогу на новеньких LADA от «Глазурит», но и найдем ответы на важные вопросы:

Какой праздник важнее: 23 февраля или 8 марта? Кто лучше водит автомобиль: мужчины или женщины? Кто умеет отдыхать во всю силу, а чьё «место на кухне»? Мы поставим точку в вечной гендерной борьбе!

В программе пробега:

- Выезд на автомобилях из Екатеринбурга в город Березовский,

- Скоростные командные гонки на ледянках с горы Лиственная,

- Соревнования по базовым упражнениям (параллельная парковка, змейка, заезд в бокс),

- Посещение стрельбища РО ДОСААФ России Свердловской области,

- Проведение мастер-класса по стрельбе.

Кроме этого в пути мы протестируем «Карту школьника» от банка УбРиР, чтобы ответственные родители и мальчиков, и девочек смогли не только контролировать траты младших членов семьи, но и обучать их планированию и финансовой грамотности. .

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