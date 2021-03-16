К сожалению, даже после второй операции синусовый ритм маленькой пациентки не восстановился. Поэтому ей был имплантирован электрокардиостимулятор. Фото: СОКБ № 1

В Екатеринбурге врачи областной больницы № 1 спасли жизнь малышке, которая появилась на свет с критическим пороком сердца. Страшный диагноз будущие родители узнали на пятом месяце беременности. После родом грудничка сразу же перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

У новорожденной был критический порок, характеризующийся нарушением положения аорты и легочного ствола (главных сосудов, несущих кровь от сердца). Это один из самых тяжелых и наиболее распространенных пороков. Плюс у крохи был дефект межжелудочковой перегородки, что привело к недоразвитию одного из сегментов дуги аорты.

- Единственно верным вариантом в данном случае была одномоментная коррекция порока в условиях искусственного кровообращения, – рассказал завотделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев.

Операцию на сердце провели еще в ноябре 2020-го, но при отключении от аппарата искусственной вентиляции легких наблюдались признаки атриовентрикулярной блокады. Поэтому специалисты приняли решение провести экстракорпоральную мембранную оксигенацию – метод, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента.

- К счастью, первый, уникальный для нас опыт применения ЭКМО пациентке весом менее трех килограммов был успешен, – сказал завотделением анестезиологии и реанимации для детей СОКБ №1 Алексей Свалов.

К сожалению, даже после второй операции синусовый ритм маленькой пациентки не восстановился. Поэтому ей был имплантирован электрокардиостимулятор, а после этого врачи еще два месяца наблюдали за ее состоянием. Лишь на четвертом месяце жизни девочку вместе с мамой выписали домой.

СПРАВКА

С сентября 2019-го, когда в отделении анестезиологии и реанимации для детей СОКБ №1 появился аппарат ЭКМО, по сегодняшний день из семи пациентов (из них четверо – новорожденные), при лечении которых был применён этот метод, выжили пятеро.