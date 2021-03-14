Масленица 2021 в Екатеринбурге: рассказываем, как уральцы провожали зиму

Сожжение шестиметрового чучела в парке Маяковского Фото: Ирина СМИРНОВА

В Екатеринбурге местные жители в последний день масленичной недели народными гуляниями провожали зиму. Праздничные мероприятия прошли в нескольких точках города. Несмотря на пандемию, администрация решила не лишать праздника горожан, однако настоятельно просила соблюдать все меры безопасности.

Развлекали гостей скоморохи в ростовых куклах Фото: Ирина СМИРНОВА

Главной площадкой массовых гуляний стал Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Здесь можно было найти развлечения по своему каждому жителю Екатеринбурга: от мала до велика. Организаторы не ограничились угощением блинами, здесь все выходные работала ярмарка мастеров «Иван-да-Марья», проходили концерты, шоу-программы, традиционные конкурсы на силу и ловкость. А завершилось все организованным взятием снежного городка и сожжением шестиметрового чучела на центральной площади парка.

Подготовка к сожжению чучела Фото: Ирина СМИРНОВА

Также широко отпраздновал масленицу центр культуры «Урал». На его площади развернули целое арт-пространство, где каждый мог почувствовать атмосферу традиционных проводов зимы. Зрителям предложили попробовать себя в роли художников и писателей, а также узнать поближе историю русской масленицы.

Вот так, по мнению организаторов, выглядит «Маргинальная масленица» Фото: Марина Молдавская

Необычным видением праздника поделились организаторы фестиваля «Маргинальная ночь». Ребята решили провести «Маргинальную масленицу», главной идеей которой стало сожжение не обычного чучела, а специальных арт-объектов, которые олицетворяют нечто плохое и тяжелое.

Вот так, по мнению организаторов, выглядит «Маргинальная масленица» Фото: Марина Молдавская

Также большой праздник устроили загородном клубе «Белая лошадь». Здесь в программу развлечений вошли катания на санях, пиротехническое шоу и ярмарки уральских умельцев. Еще одной крупной площадкой весеннего праздника стал Синара-центр. Здесь провожали холода песнями и плясками, устроили конкурс по поеданию пельменей, провели съедобный розыгрыш и, конечно же, сожгли большое чучело!