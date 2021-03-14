Что-то спросил, а затем ударил: в Екатеринбурге разыскивают мужчину, избившего глухонемого пенсионера

Фото предоставлено внучкой пострадавшего

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, который избил 75-летнего пенсионера в районе Эльмашевского рынка. Инцидент произошел 13 марта около 16:00. Как рассказала внучка Александра Даниловича, дедушка ходил за покупками, пришел на остановку и стал ждать свой 09 автобус. В какой-то момент к нему подошел незнакомый мужчина худощавого телосложения лет 45 и попытался что-то спросить. Александр Данилович – инвалид третьей группы, он не может слышать и говорить, поэтому он жестами показал неизвестному, что ответить на вопрос не сможет. Мужчина отошел, а позже ударил пожилого человека в нос и ухо.

- От неожиданности дедушка потерял равновесие и упал, однако незнакомец не успокоился и продолжил запинывать его ногами. Александр Данилович крепко сжимал в руках телефон, боялся, что его украдут, однако мужчина ничего не взял, - рассказывает Наталья.

Фото предоставлено внучкой пострадавшего

Остановить расправу помогли трое рабочих, которое подходили к остановке. Заметив свидетелей, отморозок поспешил скрыться. Пенсионер смог самостоятельно добраться до дома и рассказал родственникам, что с ним случилось. Внучка отвезла его в 23 больницу, где дедушке диагностировали ушибы носа, головы, ребер и таза. Также они написали заявление в полицию.

- Дедушка очень хорошо заполнил своего обидчика, ему показали несколько ориентировок, но никто не был похож на того мужчину, - продолжает внучка потерпевшего.

Сейчас сыщики устанавливают обстоятельства нападения, а Наталья просит откликнуться всех, кто мог стать свидетелем драки.