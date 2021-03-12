Новый список школ Екатеринбурга для зачисления детей по прописке в 2021 году

Запись в школы теперь начинается в апреле в один день для всех категорий граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список школ для зачисления будущих первоклассников в 2021 году в школы по месту регистрации.

В этот список попали новые адреса, которые появились в Екатеринбурге с момента последнего зачисления в школы, а также адреса садоводческих объединений в Екатеринбурге.

Принимать документы на зачисление в первые классы в Екатеринбурге будут у всех категорий граждан с 1 апреля 2021 года. Правда, старт для районов города разделили по времени.

В полночь стартует прием в 1 классы для жителей Ленинского, Верх-Исетского и Кировского районов.

В 6 часов утра начинается электронная запись в 1 классы для жителей Чкаловского и Орджоникидзевского районов.

С 7 часов утра к процессу подключатся жители Железнодорожного и Октябрьского районов.

Приказ о зачислении в первые классы в школы Екатеринбурга появится после 1 июля.

Адреса школ опубликованы – по ссылке