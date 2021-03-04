«Люди не обращаются за коммунальной субсидией»: министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов о долгах за коммуналку

В январе-феврале многие удивились большим счетам за отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОГДА ПОВЫСИТСЯ ПЛАТА ЗА ЖКХ

- Николай Борисович, в квитанциях за коммуналку, которые получили жители Свердловской области в этом году, суммы значительно выросли. При этом отопление, водоотведение, горячая и холодная вода подорожают только с июля. Тогда почему же у нас за январь и за февраль такие большие цифры за квитанции?

- Во-первых, по сравнению с декабрем и ноябрем температура наружного воздуха в Екатеринбурге и Свердловской области была значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Поэтому затраты на отопление жилых помещений естественно больше. Чем больше потребили тепловой энергии, тем больше платим. Во-вторых, когда рассчитывалась плата за декабрь последние пять дней приплюсовывались к январским платежам. То есть то, что потребили в предпраздничные дни, мы оплачивали в рамках январской платежки. Третий момент – мы с вами десять дней были дома (на январских праздниках, - Прим. Ред.). Тратили воду горячую, холодную, электричество. Потребили энергоресурсов больше. Но в марте уже потепление, ожидаем, что март и последующие месяцы такой большой нагрузки на семейный бюджет не будет.

- Вообще получается, что нам нужно новогодние праздники отменить, тогда и коммуналка станет дешевле?

- Ну… давайте не будем отдыхать, давайте не готовить праздничные пироги, не тратить электроэнергию. Нет, давайте просто реально подходить к тому, что мы оплачиваем то, что потребили. Никого же не удивляет, что когда мы приходим в магазин и берем килограмм мяса, мы платим одну цену, а когда берем два килограмма, платим в два раза больше.

- А еще повышения в ближайшее время ожидаются, или до июля коммуналка расти не будет?

- Коммунальные ресурсы будут изменяться раз в год – 1 июля. Ставка за капремонт с 1 января.

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» (92.3FM) Фото: Алексей БУЛАТОВ

К ЧЕМУ ПРИВЕЛ МОРАТОРИЙ НА ПЕНИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ

- Нашумевшая история: 12 января на улице Рассветной произошел пожар, в котором погибли восемь человек. Он начался в той квартире, в которой управляющая компания отключила электроэнергию в момент моратория.

- Нет, не в момент моратория, а три года назад. Согласно данным проверки следственного комитета, эта квартира официально, в рамках действующего законодательства, была отключена почти три года назад. Да, временами жильцы самовольно подключались и отключались, чтобы их не поймали. У них была пятилетняя задолженность за электроэнергию. Здесь вопрос другой. Почему органы опеки, социальные службы не предприняли меры? Они же знали, что у семьи непростая финансовая ситуация, и есть дети Они ведь могли оказать какую-то социальную помощь, реструктуризировать задолженность.

- Что дал нам мораторий?

- Я был и остаюсь противником того постановления, которым был введен мораторий на штрафы и пени. Это привело к тому, что у нас в летний период произошло падение платежей за жилищно-коммунальные услуги. Даже за зимнее прошедшее время, когда выправилась ситуация, оно не было восстановлено.

- Сколько людей не платило?

- Платежи по итогам 2020 года с 94% упали до 84.8%, потом поднялись до 90%. Из-за этого на подготовку к зиме было направлено на 2,5 миллиарда рублей меньше. А мы потом задаем вопросы, а почему рвутся сети? А почему не ремонтируются подъезды? А почему котельная не закупила новые котлы? Так они это делают за те средства, которые мы с вами как жители, как потребители, оплачиваем. Если мы не оплатили, у них нет средств, чтобы провести эти работы.

- В период моратория кто-то из управляющих компаний все-таки отключал электроэнергию?

- Единичные такие случаи есть, и мы принимали меры. В течение суток после обращения управляющая компания подавала электроэнергию.

В прошлом году действовал мораторий на отключение коммунальных услуг за долги. Но с 1 января его отменили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ЭТО БЛАГО

- В прошлом году много было заявок и оформлений субсидии на оплату коммунальных услуг?

- Количество обращений увеличилось на 3-4%. Но, как и в предыдущие годы, деньги остались. К сожалению не все, кто имел право на получение субсидий, обращались, чтобы их оформить.

- Наверное, одна из причин – необходимо сначала все долги погасить?

- Нет, это не является основанием для получения субсидий. В этом случае заключается соглашение с управляющей компанией на рассрочку платежа. Все автоматически открывается. А еще ведь параллельно с отменой пени было принято решение, что не надо дополнительные документы доносить на получение субсидии. Кто раньше получал, тот и получает. Сбор документов в электронном виде тоже разрешили. Основная причина, почему люди не обращались за субсидией – нежелание. Иногда оно связано с этическими соображениями: «Почему я должен просить субсидию?». Для кого-то это морально тяжело.

- Некоторые начали говорить, что нужно отказаться от центрального отопления совсем и от централизованной подачи горячей воды. Каждый дом может поставить котельную. Жильцы могут установить водонагревательные приборы – этой выйдет дешевле, чем сейчас.

- В процессе эксплуатации, возможно, это и будет дешевле. Но кто и за какие деньги поставит индивидуальную котельную к дому? Кто и за какие деньги заменит котлы в этой котельной потом?

- Жильцы очевидно?

- Да, это жильцы должны сделать. Но если вот эту сумму раскидать или разложить на всех жильцов, я бы не сказал, что будет столь явная выгода. Что касается перехода с горячего водоснабжения централизованного на электробойлеры, здесь есть ряд преимуществ. Но они не в экономическом плане. Здесь вопрос скорее экологический. Мы понимаем, что через водонагреватели проходит холодная вода, качество которой выше, чем у горячей. Горячая вода будет более чистая. В этом смысле электробойлеры правильно использовать. Но в плане финансовых средств я бы не сказал, что будет экономия.

- На Западе квартиры не имеют центрального отопления. Там подается только холодная вода и электроэнергия. Как-то ведь живут люди.

- Просто исторически сложилось, что в западной Европе децентрализованное тепловодоснабжение. Есть плюсы и минусы. Тарифы не зависят от нашей зарплаты. Тариф – это себестоимость продукции. Поэтому если бы у нас были те тарифы, которые есть на западе, подавляющее большинство отказалось бы от децентрализованной поставки услуг. Потому что централизованное теплоснабжение, когда это комбинированная выработка тепловой и электроэнергии, это более выгодно и более перспективно. В крупных городах централизация теплоснабжения это благо.

В министерстве энергетики и ЖКХ объясняют, что счета в квитанциях в январе-феврале пришли большие из-за морозов и длинных выходных, когда все сидели дома и потребляли коммунальные услуги. Фото: Тимур ХАНОВ

КАК ЗАМЕНИТЬ ЛИФТЫ В ДОМЕ

- Какие успехи у нас по капитальному ремонту домов?

- В прошлом году порядка 1200 домов было отремонтировано. Но нужно понимать, что с каждым годом количество домов будет уменьшаться. Дело в том, что мы уходим от 2-3-этажных домов к 5 и более этажным. Если площадь ремонтируемых домов каждый год примерно одна и та же, то количество домов уменьшается, потому что этажей больше. За прошедший год план по капремонту в полном объеме выполнен, несмотря на пандемию. Более того мы в прошлом году даже начали ремонтные работы 2021 года.

- Как проходит замена лифтового оборудования в многоквартирных домах?

- Это одна из проблем крупных мегаполисов – за прошедшие годы единовременно большое число лифтового оборудования израсходовало свой лимит эксплуатации. Это 25 лет, ну или 27, если продлевать. В соответствии с поручением президента до февраля 2024 года все лифтовое оборудование старше 25 лет должно быть заменено. По поручению губернатора Свердловской области у нас разработана программа их замены.

- Все успевают?

- Жители дома выбирают два способа накопления средств за капитальный ремонт. Первый – это котел фонда. В этом случае фонд несет ответственность перед жителями, потому что лифтовое оборудование будет заменено своевременно и к сроку. В рамках составленной программы фонд успевает к 2024 году заменить все лифтовое оборудование, которое исчерпало свой срок эксплуатации. У нас, например, в этом году почти 1000 лифтов будет заменено по области.

- А второй способ?

- Второй способ – накопление средств на спецсчетах. Те, кто выбрал этот способ накопления, взяли на себя ответственность и обязанность своевременно проводить эти ремонты. К сожалению, мы видим, что далеко не все эти дома успеют заменить лифтовое оборудование в указанные сроки. Тем самым жители подвергают опасности и себя, и соседей. Есть еще несколько лет. Обращаюсь к жителям этих домов – не тяните до последнего срока.

- Что им нужно сделать?

- Если сейчас нет средств, чтобы заменить лифты, можно найти компанию, которая выполнит эти работы в рассрочку на 2-3 года. Вы заключите с нею договор, произойдет замена лифта и в течение 2-3 лет, вы накопите эту сумму и рассчитаетесь с ними. Если вы видите, что у вас нет финансовой возможности провести эти обязательные работы по замене лифта, тогда на общем собрании жильцов можно принять решение о переходе в фонд. В этом случае фонд будет обязан в течение определенного времени отремонтировать или заменить лифтовое оборудование.

- Когда нам ждать опрессовки в этом году?

- График опресовок будет определен в конце апреля начале мая. По нашим оценкам это будет также два периода опрессовок, которые покажут что это эффективно. Меньше двух делать нельзя пока.