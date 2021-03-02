- Я простая русская женщина. Приехала к вам на автобусе, не накрашенная. Расчесалась и, слава Богу, - шутит при встрече Инна Судакова.На первый взгляд обычная женщина из провинции: пышные формы, много говорит, хохочет, не прочь выразиться крепким словцом. На деле – Инна Судакова звезда YouTube. Ее видеоролики смотрят миллионы человек, а эти просмотры приносят ей круглую сумму. И ютуберша совсем не скрывает своих доходов.МОИ ВИДЕО СПАСАЮТ ОТ АНОРЕКСИИИнне Судаковой 38 лет. Живет она в небольшом свердловском городе Каменске-Уральском. Аудитория YouTube знает ее, как блогера, которая снимает свои завтраки, обеды и ужины. И именно это принесло ей всенародную любовь.Такие видео называются мукбангом. Название складывается из двух корейских слов: «еда» и «трансляция». Блогеры снимают, как они поедают огромные порции. И на YouTube сидит большое количество поклонников этого жанра, о чем говорят миллионные просмотры. Вот, например, у Инны Судаковой на канале 190 тысяч подписчиков, а ее ролики посмотрели больше 66 миллионов раз.Карьеру блогера Инна начала в 2018 году. Судакова хотела сохранить видео, которые она снимала для себя и друзей, но места на смартфоне не хватало, поэтому она решила выкладывать их в YouTube.- Я и тогда и сейчас снимаю свои ролики на телефон. Просто болтала перед камерой, но в перерывах надо было что-то делать, поесть, например. И потом я поняла, что зрителям это заходит, - объясняет Инна. – С первой популярностью появились первые хейтеры. Но сейчас есть люди, которые смотрят меня только ради мукбангов. Однажды мне написала девушка, которая рассказала, что мои видео помогли справиться ей от анорексии. Кому-то это просто поднимает настроение.Сегодня Инну называют российской «королевой мукбанга». Первую тысячу подписчиков она набрала за год. Женщина признается, что ничего не делала для того, чтобы раскручивать свой канал на YouTube и никогда не покупала никакой рекламы. Но в 2018 году у Судаковой включилась монетизация и интернет-платформа, где размещаются ее видео, начала платить деньги блогерше за просмотры.- Я, конечно, люблю хорошо поесть и по мне это видно. Я никогда не была худышкой. Но блогер, который снимает мукбанкг, не обязательно объедается. Обычно это обман зрения – ставишь тарелку с едой ближе к камере и кажется, что у тебя огромная порция. Вне камеры я ем, как обычный человек, - говорит наша собеседница.«Я НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ МНЕ ЖЕЛАЮТ СМЕРТИ»Инна по образованию бухгалтер-экономист, но работала блогерша в непростых местах. Сначала она служила по профессии в милиции, затем в военкомате, потом в исправительной колонии. Последний год Судакова работала в службе доставки СДЭК, но благодаря YouTube теперь она может забыть о работодателях и офисе. Ведь доход с роликов у нее постоянный.- Я получаю зарплату от YouTube. Каждый месяц на карточку приходят деньги. Первый заработок был в 2019 это 132 доллара, а вот за декабрь прошлого года я заработала 6 157 долларов. Январь это голодный месяц для блогера, поэтому чуть больше трех тысяч долларов, - уточняет Инна Судакова.Благодаря своей популярности «Королева мукбанга» сумела заработать на квартиру в Турции. Еще в начале пандемии Инна Судакова она хотела купить «двушку» на берегу Средиземного моря за 35 тысяч долларов, но закрытые границы нарушили планы. Сейчас она подкопила денег и готова потратиться на апартаменты с большей площадью.- Я хочу жить у моря и есть много фруктов. Мне нравится такая жизнь, когда я могу позволить себе не ходить на работу. Я всю жизнь ходила под козырек, просыпалась по тревоге. Я ведь носила погоны. Надоело. Теперь я могу позволить себе все, - продолжает Инна.Инна не замужем и никогда не была. Блогер ждет мужчину, с которым она почувствует себя слабой девочкой. Не исключает, что суженным окажется турок.А вот семья Судаковой не совсем разделяют ее интересы и желание показывать свою жизнь всему миру через интернет. По словам женщины, отец сразу принял популярность дочери, а вот мать ругает ее за чрезмерную откровенность. Ведь Инна не стесняется рассказывать о своей личной жизни и о том, сколько она зарабатывает.С популярностью к Судаковой пришли и недоброжелатели. Правда, они только в интернете. В комментариях под видео, в личных сообщения в соцсетях Инна получает кучу критики, а также оскорблений. Хейтеры проходятся по внешности пышки и даже желают смерти.- Я не могу понять, что я такое им сделала и почему они меня так ненавидят. Я у них не занимала денег, ни в чем их не подвела. Они ненавидят меня за то, что я просыпаюсь по утрам и занимаюсь своими делами. Но агрессия выливается, как правило, в комментариях, но в жизни я с этим не сталкивалась. Здесь в Каменске со мной никто не свяжется, - утверждает «королева мукбанга».В ближайшем будущем Инна планирует улететь жить в Турцию, а также завести семью. При этом ролики снимать она продолжит.