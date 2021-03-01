Автомобили столкнулись лоб в лоб Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 25 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск сегодня, 1 марта в девятом часу утра произошла страшная авария, унесшая жизнь 37-летней женщины - матери двоих детей. Трагедия произошла, когда она вместе с мужем повезла двух сыновей семи и десяти лет на обследование в больницу Екатеринбурга.

Семья ехала по трассе со стороны Алапаевска, когда папа, который был за рулем Renault Fluence, принял роковое решение - обогнать двигающийся перед ним автомобиль.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- По предварительным данным, водитель автомашины Renault Fluence, - мужчина 1980 года рождения, двигаясь по Режевскому тракту со стороны Режа в направлении Екатеринбурга, при выполнении обгона допустил занос автомашины и столкновение со встречным автомобилем Nissan Almera, после чего произошло столкновение с попутным автомобилем «Нива», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Глава семьи не смог объяснить сотрудникам ГИБДД, почему машину могло занести. Рассказал только, что когда начал обгон, встречного автомобиля не было. Сейчас он находится в шоковом состоянии из-за гибели жены. Кроме того, из-за полученных в аварии травм его госпитализировали в ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ». Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и левого плеча.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Дети во время удара находились на заднем сидении автомобиля и были пристегнуты ремнями безопасности. Благодаря этому, они не получили серьезных травм. Медики осмотрели их и диагностировав ушибы не стали увозить в больницу.

Пострадал в аварии и 30-летний водитель Nissan Almera, в которого влетел по встречной полосе водитель Renault Fluence. Мужчина с перелом правой голени и ушибом левого плеча также госпитализирован в ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ».

- Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, проведены все необходимые процессуальные действия, замеры, организовано реверсивное движение, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. По данному факту ведется следствие, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекторы отметили, что сотрудниками дорожного надзора неудовлетворительных дорожных условий на месте ДТП не выявлено. Это значит, что машину, в которой ехала семья, скорее всего, занесло не из-за скользкой или заснеженной дороги. В любом случае, причину смертельного ДТП сейчас будут выяснять специалисты.