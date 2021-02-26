Уральцы больше трех часов не могли улететь из аэропорта Анталии в Турции из-за неисправности самолета. По словам очевидцев, рейс авиакомпании Royal Flight 8072 Анталья - Екатеринбург задерживали из-за проблем с двигателем воздушного судна.- После того как мы понюхали углекислого газа, пилот сказал, что возникли технические неисправности и самолет будет отбуксирован на стоянку. И видимо мы вместе с самолетом, - рассказала одна из пассажирок самолета на своей странице в Instagram.Кроме этого, по ее словам, пока туристы находились в аэропорту, задерживали рейс Анталья - Москва. Причем, по словам девушки, по аналогичной причине - из-за неисправности самолета.Позже, часть пассажиров забрал самолет авиакомпании, прилетевший из Перми. Но 14 уральцам пришлось остаться в аэропорту.Мы запросили комментарий у авиакомпании Royal Flight. Новость дополняется.