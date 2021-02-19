На Урале то мороз, то оттепель. Все это следствие изменения климата, уверяют ученые. О том, что именно случилось с ним, и какой погоды нам ждать синоптики, сотрудники МЧС и ученые из Уральского федерального университета рассказали сегодня, 19 февраля.ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НАЧИНАЮТ ПУГАТЬГлавное наблюдение - климат действительно меняется. Метеорологическая служба на Урале работает уже 185 лет. За почти два столетия наблюдений они заметили, что в столице Урала с начала XIX века до начала XXI потеплело на 3 градуса.- В историческом аспекте это много, - отмечает Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - А за последние 50 лет потепление стало существенно заметнее. Возник вопрос об антропогенном (человеческом, - Прим. Ред.) воздействии на климат. Сейчас его никто не отрицает. Встает вопрос об адаптации к климату.Причиной тому не только то, что происходит на Урале. Изменения климата ученые фиксируют на всей планете. Он стал теплее в среднем в масштабах планеты на один градус.- Потепление в северных районах России отмечается за последние 30-40 лет на 7 градусов. И эти изменения уже начинают пугать. На севере у нас вечная мерзлота протаивает все глубже. Это проблема, чтобы строить что-то там, - объясняет Константин Грибанов, ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУПричиной изменения климата специалисты называют концентрацию углекислого газа в атмосфере. Она растет. Впрочем, у ученых уже есть план, что делать, чтобы отбить потерянные градусы назад.- Самую амбициозную цель поставил Евросоюз - к 2050 году они хотят достичь углеродной нейтральности, - говорит Константин Грибанов. - То есть в атмосферу Евросоюза не будет выбрасываться углерод, или он будет компенсироваться поглощением. И любая страна, которая захочет что-то продать Евросоюзу, должна будет доказать, что при производстве продукции не было выбросов углекислого газа в атмосферу, или что они были поглощены специально созданным предприятием.Для этого в России будет создана национальная система мониторинга выбросов и поглощения углекислого газа. Уральский федеральный университет планирует в будущем подключиться к этой программе.К ТЕМПЕРАТУРНЫМ «КАЧЕЛЯМ» НАДО ПРИВЫКНУТЬВсе это вопросы далекого будущего. Если говорить о том, что происходит с погодой в Свердловской области сейчас, то синоптики отмечают, последний пик морозов придется на 23-24 февраля. В эти дни на юге региона столбики термометров могут опуститься до -30 градусов, а на севере даже до -41.- До конца февраля и первые пять дней марта будет погода зимняя. Будет подсыпать снег, - добавляет Галина Шепоренко. - Накопление снега и в первой декаде марта может быть. Явных оттепелей не просматривается.К грядущим морозам уже готовятся в МЧС. Так, по данным спасателей, холоднее всего будет в Пелыме, Ивделе, Серове, Североуральске и Краснотурьинске.- Есть риск возникновения аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Возможно ухудшение дорожной обстановки – заторы, ДТП, - говорит Иван Павленко, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области.Если же говорить про первый месяц весны – март – то погода будет близкой к норме, но осадков ожидается больше нормы.По оценкам экспертов, половодье может оказаться примерно таким же, как и в 2020 году. С этой проблемой столкнутся жители 15 муниципальных образований. Среди них Красноуфимск, Ирбит, Махнево, Байкалово, Нижнесергинский и Слободотуринский городские округа, а также Нижний Тагил, Верхотурье, Каменск-Уральский, Карпинск, Серов, Талица и Туринск.- Начаты работы по защите мостовых сооружений, - уточняет Иван Павленко. – Планируется распиливать и подрывать лед. 18 мостов в восьми муниципальных образованиях обработаем.Температурные «качели» в Свердловской области этой зимой удивили многих, но похоже, к тому, что температура воздуха за сутки может резко измениться с теплой до морозной остается только привыкать.Это зимой, по словам Галины Шепоренко, Северный Урал все время был под угрозой суперарктических вторжений, что случается нечасто.- К нам чаще приходят воздушные массы с северо-запада, с Баренцева моря. А здесь у нас больше ультраполярные вторжения с холодного Карского моря, с Таймыра, а там достаточно холодно этой зимой. Сибирский антициклон получил большую власть, который пополнялся, давая нам холодную погоду. Если говорить в средних цифрах, прошлая зима (2019-2020, - Прим. Ред.) была рекордно теплой: -6.6 градусов в Екатеринбурге. В этом году порядка -13 градусов, - заключает Галина Шепоренко.