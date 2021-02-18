Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Качканар - город будущего: как промышленники преображают уральскую глубинку

Город на севере Свердловской области преображается благодаря соглашению о сотрудничестве региональных и местных властей с ЕВРАЗом
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий