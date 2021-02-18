Качканар - город будущего: как промышленники преображают уральскую глубинку

Писатель Александр Твардовский по праву назвал в своем знаменитом стихотворении Урал опорным краем державы. Мало кто знает, но именно на севере Свердловской области, в Качканаре, находится единственный источник ванадиевой железной руды в России. В первой половине ХХ века горно-обогатительный комбинат рассматривался исключительно в качестве поставщика руды для Нижнетагильского металлургического комбината. Но уже к середине столетия Качканарский ГОК стал одним из ведущих предприятий Советского Союза и Европы.У многих есть стереотип, что в промышленных городах нет никакой жизни и развития, помимо градообразующей отрасли. И Качканар стал ярким примером того, что может быть иначе. Уральская глубинка стремительно преображается благодаря соглашению о сотрудничестве региональных и местных властей с ЕВРАЗом.ДОСТУПНЫЙ СПОРТ - ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ17 февраля в Качканаре состоялось торжественное открытие Дворца единоборств «Атлант». Отныне именно здесь будут проходить тренировки и соревнования по всем бойцовским дисциплинам, которые есть в городе: самбо, боевое самбо, дзюдо, карате, бокс, кикбоксинг, рукопашный бой и грепплинг. В «Атланте» оборудованы пять залов разной направленности, а пропускная способность будет достигать 600 человек в неделю.Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев лично приехал в Качканар, чтобы открыть Дворец единоборств. Свердловский истеблишмент с первых же секунд по достоинству оценил масштабы здания, которое обошлось в 360 миллионов рублей. Политики не скрывают, в их молодости таких условий для тренировок и близко не было.- Я искренне радуюсь, когда мы открываем новый спортивный объект, - начал свою речь губернатор. - Я знаю, что в Качканаре живут любящие спорт люди. Сегодня вместе с нами радуются и любители единоборств. С таким предприятием, как ЕВРАЗ, нам по силам решить любую задачу и выполнить установки национальных проектов. Я искренне хочу поблагодарить руководство ЕВРАЗа за то, что за последние несколько лет мы решили несколько важнейших задач. Отдельное спасибо строителям, которые в кратчайшие сроки возвели такой дворец.Стоит отметить, что «Атлант» стал уже третьим по счету спортивным объектом, построенным благодаря усилиям предприятия. Ранее в городе появился центр футбола «Олимп» и лыжероллерная трасса «Звездочка».- Когда мы объединили свои усилия с властями Качканара и Свердловской области, у города началось новое будущее. Важно, чтобы люди знали, что ЕВРАЗ не только вскрывает новые месторождения и осваивает новую технику, но еще и делает все возможное для развития инфраструктуры городов, в которых находятся наши предприятия, - заявил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.С момента строительства до открытия Дворца единоборств прошел год. Теперь у местных спортсменов есть возможность тренироваться в комфортных условиях. Как знать, может именно здесь вырастут будущие олимпийские чемпионы.- Дворец единоборств построен в рекордные сроки. Мы начали его возводить в феврале 2020 года и в феврале 2021-го уже вводим в эксплуатацию, - отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев. - Я рад, что молодежь будет приходить заниматься спортом в новый дворец, ведь здоровый образ жизни и крепкое здоровье сейчас особенно актуальны.ТЕХНИКА ЗА ДВА МИЛЛИАРДА И ПЕРСПЕКТИВА НА 100 ЛЕТГубернатор Свердловской области посетил и Собственно-Качканарское месторождение (СКМ), где добыча титаномагнетитовых руд началась лишь в ноябре прошлого года. Только в ближайшие 12 месяцев ЕВРАЗ намеревается добыть порядка пяти тонн руды. Для осуществления этой задачи компания потратила на закупку новой техники 1,9 млрд рублей! Поначалу в это сложно поверить, но когда своими глазами удается увидеть грузовики размером с хрущевку, сомнения пропадают.Главным «украшением» парка техники стали 240-тонные БелАЗы, их впервые используют для перевозки железной руды. Кроме четырех гигантов, ЕВРАЗ приобрел два бульдозера Comatsu, автогрейдер Caterpillar для содержания дорог и фронтальный погрузчик Caterpillar для погрузки руды в БелАЗы.Евгений Куйвашев лично оценил масштабы фронтального погрузчика, когда поднялся в кабину огромной машины. Губернатор уверен: вместе с развитием Качканарского ГОКа должна улучшаться и социальная инфраструктура города.- Сейчас мы обсуждаем дальнейшее развитие города, в частности развитие медицины, ремонт дорог и улучшение жилищного фонда, - отметил губернатор.Запасы железных титаномагнетитовых руд в Собственно-Качканарском месторождении оцениваются в 6,87 млрд тонн. И если исходить из потребности компании в переработке 60 млн тонн сырья в год, то хватит их более чем на 100 лет. А это значит, что Качканарский городской округ будет развиваться и благоустраиваться, люди будут обеспечены работой, будет появляться новая инфраструктура и центры притяжения горожан.КСТАТИДополнительные рабочие места На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направит 6,4 млрд рублей. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.Проект включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. СКМ обеспечит стабильную работу ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК.