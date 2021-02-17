«Спонсоров у нас нет»: как команде по синхронному фигурному катанию из Екатеринбурга удалось 19 раз выиграть первенство России

Фигуристки-синхронистки — это гордость спортивного Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ну что, звезды мои, давайте начинать, - командует тренер по фигурному катанию Наталья Санникова.

На лед одна за другой выкатываются 16 спортсменок в группе юниоров (с 13 до 19 лет). Фигуристки-синхронистки — это гордость спортивного Екатеринбурга. За свою недолгую историю команда из «Юности» стала 19-кратным победителем первенства России, последний турнир завершился в Саранске 29 января. Также в активе спортсменок три золотые медали с чемпионата мира.

«ГДЕ ВЫ БЕРЕТЕ ТАКИХ ОДИНАКОВЫХ?»

Движения девушек на льду плавные и отточенные. Кажется, что в глазах двоится. Но в этом суть синхронного фигурного катания. Спортсменки должны чувствовать своих коллег по команде и существовать как единый организм.

- Многие нас спрашивают: где вы берете таких одинаковых? Когда девчонки надевают костюмы и делают макияж, их сложно отличить друг от друга, - смеется Наталья. - А когда вживаются в образ, как раз и рождается синхронное катание на льду.

Спортсменки уже трижды выигрывали мировой чемпионат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа, которую представляют девушки — это настоящее произведение искусства. Фигуристки не просто катаются под музыку и выполняют элементы, они рассказывают на льду истории.

- Тренер обязан понимать возможности спортсмена и его индивидуальные навыки, чтобы раскрыть потенциал. Бывает, в процессе постановки замечаем, что подопечные не понимают, что от них требуется. Тогда проводим дополнительные беседы, обсуждаем, как лучше войти в образ, использовать мимику, - откровенничает Наталья Санникова.

Спортсменки не просто катаются на льду, они рассказывают истории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы подготовится к первенству России в январе, подготовку начинают в июле-августе. На соревнованиях спортсменки показывают две программы: короткую и произвольную. В короткой необходимо представить как минимум пять специальных элементов. В произвольной – не менее восьми. Оценивает спортсменок судейский корпус из девяти человек и трех технических специалистов.

Но этот сезон у нашей команды получился скомканным – в тренировочный и соревновательный графики вмешалась пандемия коронавируса. Все международные старты были отменены. Изоляцию переживали тяжело, а тренировки проводили в онлайн-формате.

«ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ!»

В разгар тренировки на льду мы видим девушку, которая с грустью наблюдает за процессом с трибун. На ее руке гипс. Поэтому сейчас она в команде запасных.

- Фигурное катание, конечно, травмоопасный вид спорта, но руку я сломала не из-за этого, - объясняет 14-летняя фигуристка Александра Петухова.

В команду она пришла четыре года назад. В ее коллекции наград не хватает только золота мирового чемпионата.

- Я уже стала трехкратной чемпионкой России, имею серебро с чемпионата мира. Мне есть куда стремиться. Если ты хочешь быть лучшим в чем-то, ты должен положить на это все свои силы, поэтому для меня пока существуют только учеба и фигурное катание, - продолжает Саша. - Что буду делать, когда получу главное золото? Продолжу тренировки, одна медаль не меняет отношения к любимому делу. Фигурное катание - это вся моя жизнь. В течение восьми лет я была одиночницей, но из-за травмы колена не смогла исполнять прыжки. Но бросать лед не хотелось, поэтому стала синхронисткой.

Для спортсменок важна хорошая растяжка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конечно, Саша, как и большинство девочек, мечтает попасть на Олимпиаду. Но пока синхронное фигурное катание не является олимпийским видом спорта. Да и для достижения этой цели девушке придется переехать в Санкт-Петербург, ведь взрослой команды по синхронному фигурному катанию в уральской столице нет.

- Спортсменки до 19 лет тренируются в Екатеринбурге, а дальше встает выбор: переезжать в Санкт-Петербург, где готовят взрослую команду, или завершать карьеру. Для подготовки сениоров (фигуристы старше 19 лет) необходимы иные условия, больше практики и тренировок, финансирование должно соответствовать уровню, - подключается к беседе главный тренер Елена Мошнова. – У «Юности» на это нет денег. Да, тренеры тяжело переживают уход спортсменов в другие школы, но мы же понимаем, что это единственный путь для развития.

«СПОНСОРОВ У НАС НЕТ!»

- Фигурное катание — дорогой вид спорта. Очень много вкладывают сами родители, также деньги выделяет министерство. За счет успехов на внутренних и международных стартах команда может рассчитывать на дополнительные финансовые поощрения. Помогает и сам спортивный комплекс, - продолжает Елена Мошнова. – Но спонсоров в виде ведущих компаний у нас нет. Вполне возможно, финансирование увеличится, если синхронное катание признают олимпийским видом.

Перед выходом на лед фигуристки занимаются хореографией в зале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юниоры не имеют официальных ставок и не получают зарплату. Единственным заработком являются губернаторские стипендии в размере 30 тысяч рублей и призовые: самые большие выделяют на чемпионате мира, за победу команда получает 2500 евро на всех. При этом выезжать за рубеж и посещать международные турниры очень важно, чтобы понимать уровень фигурного катания, а также показать себя.

На тренерах и спортсменах лежит огромный груз ответственности, необходимо «держать марку» и поддерживать статус лидеров. С 2017 по 2019 год в Россию уезжало «золото» мирового чемпионата, а в 2020 команда стала второй, уступив Финляндии меньше одного балла. Теперь и фигуристки, и наставники рвутся взять реванш. Однако из-за пандемии сделать это получится только в следующем году.