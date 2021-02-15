Автомобиль женщины восстановлению не подлежал. Фото: предоставлено Натальей Алтуниной

Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Наталья Алтунина семь месяцев добивается возврата страховой премии по договору КАСКО. В конце 2019 года женщина приобрела в дилерском центре новый Renault Arkana, при покупке автомобиля за 1,6 миллиона был также оформлен полис КАСКО «Росгосстраха» на три года. Страховка обошлась в 131 600 рублей.

Через девять месяцев от иномарки осталась лишь груда искореженного металла – Наталья попала в аварию 6 июня, когда поворачивала налево к «Леруа Мерлен» с Базового переулка. По счастливому стечению обстоятельств никто не погиб, но водитель Daewoo Nexia, который двигался в сторону ЖБИ, получил тяжкие травмы.

Виновником аварии признали Наталью, женщина не предоставила преимущества автомобилю, являвшемуся помехой справа.

- За рулем был 40-летний мужчина, его зажало в салоне, - рассказывает «КП» Наталья Алтунина. – Я поворачивала вслед за машиной и не увидела, что он несется на меня. Обе машины были просто в хлам. Моя восстановлению не подлежала, его – скорее всего тоже.

По словам бизнес-леди, в «Росгосстрахе» два месяца отказывалась признавать ДТП страховым случаем. Лишь в августе Наталья получила компенсацию по КАСКО в размере 1,1 миллиона рублей. Но автолюбительница уверяет, что ей полагается еще и страховая премия, проще говоря – возврат средств за неиспользованный период договора.

- Половину осени я обивала пороги страховщиков. 10 октября мне внезапно заявили, что выплата мне не полагается, так как я подписала дополнительно соглашение. На документе стояла дата задним числом (1 октября – прим.ред.) и поддельная подпись! Это же уголовная статья, но мне важнее деньги вернуть. Речь о 87 тысячах рублей, - поясняет предпринимательница.

Чтобы разобраться в ситуации Наталье пришлось нанять адвоката и отправить досудебную претензию. Срок ответа на нее истекает в конце февраля, и если его не последует, то женщина готова обращаться в суд.

- В случае досрочного прекращения Договора, заключенного на 1 год, или многолетнего договора, срок действия текущего периода составил более 10 месяцев, возврат страховой премии не производится, если иное не предусмотрено Договором страхования. При этом страховые взносы, оплаченные за не наступившие периоды действия страхования, возвращаются в полном объеме, - отметил адвокат Максим Шестопалов.

Подпись в дополнительном соглашении действительно отличается от подписи, которая стоит в других документах. Фото: предоставлено Натальей Алтуниной

Получить комментарий в пресс-службе «Росгосстраха» на момент публикации не удалось. По указанному на сайте страховой компании номеру никто не ответил.

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