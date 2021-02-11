Диана Арбенина: «Патриотизм – это не только повесить флаг на крыше своего дома»

"Ночные Снайперы" дали второй концерт спустя десять месяцев перерыва. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса концерты столичных звезд в Екатеринбурге стали редкостью. Но ситуация потихоньку возвращается в привычное русло. Накануне в уральскую столицу прилетела группа «Ночные Снайперы» и ее бессменный лидер Диана Арбенина. На «Екатеринбург-ЭКСПО отыграли концерт, посвященный 25-летию группы. Опять же из-за пандемии тур растянулся на два года, ведь свой юбилей группа отпраздновала еще в 2018 году. Несмотря на то, что Диана Арбенина прилетела только на несколько часов, она нашла в плотном графике время для общения с «Комсомолкой».

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- Диана успели соскучиться по концертам? Верно же, что это ваш второй концерт за время пандемии?

- Очень, я, простите, как конь в стойле (смеется). А если серьезно, у меня очень много сил, которые скопились за десять месяцев. Беспрецедентная пауза в истории группы. Даже