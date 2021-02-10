«Комсомолка» и зоомагазин «Четыре лапы» объявляет «Котоконкурс»

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Настоящая кошка никогда не допустит, чтобы ее увидели в нефотогеничной позе! Замечали? А задумывались ли, что вы – лучший кошачий фотограф среди всех ваших знакомых? Возможно, именно вы умеете ловить смешные моменты, минуты нежности или кошачьей охоты? А может быть ваш пушистик давно стал звездой Инстраграм и собирает больше лайков, чем соседский лабрадор? Тогда у нас есть предложение – покажите вашу усатую и хвостатую звезду всему Екатеринбургу!

Не дайте маминому коту пропустить звездный шанс, нежась на уютном подоконнике в ожидании порции сливок. Или покажите, что ваша кошка – это не просто 3- 5 мурлычащих килограммов, но настоящий игрок в мяч, любительница спрятаться в необычных местах или путешественник.

Мы ждем от вас неожиданные и остроумные снимки и подписи к ним!

Принимаем фотографии на «Котоконкурс» с 8 по 14 февраля 2021 года, а сам конкурс пройдет с 15 по 28 февраля. Для участия в конкурсе нужно прислать письмо на почту konkurs.ekb@phkp.ru.

В письме:

1. Прикрепить фото и придумать оригинальную подпись к нему.

2. Написать кличку и возраст питомца.

3. Написать ФИО владельца питомца и номер сотового телефона для связи.

Победители получат полезные призы от партнера конкурса - зоомагазина «Четыре лапы».

Первые 50 участников, набравшие самое большое количество «лайков», получат бонусные карты от зоомагазина «Четыре лапы» с номиналом 500 рублей, которые можно потратить в магазинах нашего партнера.

Победители фотоконкурса получат подарки:

1 место: за наибольшее количество голосов на сайте ural.kp.ru- 8 кг корма Sterilized для стерилизованных кошек с мясом ягненка и электронную ложку.

2 место: номинация «Мой ласковый и нежный зверь» (выбор партнера) - бак для корма Grandin Cat, объемом 3 кг.

3 место: приз за оригинальную подпись под фотографией (выбор редакции «Комсомольская правда»)- бак для корма Grandin Cat, объемом 3 кг.

О партнере:

- Более 25 лет компания «Четыре лапы» заботится о полноценной жизни питомцев, чтобы их жизнь была здоровой, долгой, радостной и гармоничной. «Четыре лапы» считает своим долгом - создавать лучшее предложение, поддерживая вас и ваших домашних любимцев. Ярко оформленные магазины оснащены современным оборудованием. Благодаря удобной навигации, вы без труда найдете то, что нужно именно вашему питомцу из более чем 25 000 товаров. Профессиональные ветеринарные врачи и консультанты помогут выбрать все необходимые товары для кормления и содержания вашего любимца, - рассказывают в компании.

Адреса зоомагазинов «Четыре лапы»:

ТЦ "Гранат", ул. Амундсена, д. 63

ТЦ "МЕГА", ул. Металлургов, д.87

ТЦ "Аида", ул. Блюхера, д.39

ТЦ "Омега" проспект Космонавтов, д.42

Положение о проведении фотоконкурса «КотоКонкурс»