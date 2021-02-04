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Погода на февраль 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области: прогноз

Какой будет погода в феврале 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Февраль в Екатеринбурге - умеренно холодный

Февраль в Екатеринбурге - умеренно холодный

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что в День сурка бельчонок из Екатеринбургского зоопарка предсказал позднюю весну, пока в уральской столице тепло. Хотя, по мнению синоптиков, холодов на последний месяц зимы еще хватит.

Итак, какой будет погода в феврале 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

В первую неделю февраля в городе установилась теплая погода, идут снегопады, столбики термометров держатся на отметках от – 5 до + 2 градусов.

Резкое похолодание придет на Средний Урал в ночь на понедельник, 8 февраля, когда температура опустится до – 20 градусов, а в понедельник, 9 февраля, ожидается – 22 градусов.

На протяжении всей второй недели февраля с 8 по 14 февраля в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается от – 19 до 27 градусов днем, от – 23 до – 35 градусов ночью. В регионе будет переменная облачность, временами будет идти снег.

Снега тоже хватает, но мэр говорит, что это хорошо для урожая

Снега тоже хватает, но мэр говорит, что это хорошо для урожая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На неделе с 15 по 21 февраля в регионе ожидается: в понедельник, вторник и среду будет идти снег, - 18 … - 25 градусов днем, от -24 до – 29 градусов ночью. В четверг потеплеет до – 17 градусов днем, и – 23 ночью. 19, 20 и 21 февраля ожидается от 14 до – 20 градусов, переменная облачность, в воскресенье ясно.

В последнюю неделю зимы с 22 по 28 февраля в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается следующая погода: с понедельника по четверг будут идти сильные снегопады, температура воздуха от – 11 до – 16 градусов днем, от – 16 до – 22 градусов ночью.

С пятницы по воскресенье: переменная область, без осадков, температура воздуха от 6 до 12 градусов днем, от 12 до 18 градусов ночью.

Итог: первая неделя февраля – теплая, вторая – очень холодная, третья – умеренно холодная, четвертая – прохладная. Осадки в виде снега будут идти на протяжении половины месяца.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ