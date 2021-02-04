Погода на февраль 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области: прогноз

Февраль в Екатеринбурге - умеренно холодный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что в День сурка бельчонок из Екатеринбургского зоопарка предсказал позднюю весну, пока в уральской столице тепло. Хотя, по мнению синоптиков, холодов на последний месяц зимы еще хватит.

Итак, какой будет погода в феврале 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

В первую неделю февраля в городе установилась теплая погода, идут снегопады, столбики термометров держатся на отметках от – 5 до + 2 градусов.

Резкое похолодание придет на Средний Урал в ночь на понедельник, 8 февраля, когда температура опустится до – 20 градусов, а в понедельник, 9 февраля, ожидается – 22 градусов.

На протяжении всей второй недели февраля с 8 по 14 февраля в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается от – 19 до 27 градусов днем, от – 23 до – 35 градусов ночью. В регионе будет переменная облачность, временами будет идти снег.

Снега тоже хватает, но мэр говорит, что это хорошо для урожая Фото: Алексей БУЛАТОВ

На неделе с 15 по 21 февраля в регионе ожидается: в понедельник, вторник и среду будет идти снег, - 18 … - 25 градусов днем, от -24 до – 29 градусов ночью. В четверг потеплеет до – 17 градусов днем, и – 23 ночью. 19, 20 и 21 февраля ожидается от 14 до – 20 градусов, переменная облачность, в воскресенье ясно.

В последнюю неделю зимы с 22 по 28 февраля в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается следующая погода: с понедельника по четверг будут идти сильные снегопады, температура воздуха от – 11 до – 16 градусов днем, от – 16 до – 22 градусов ночью.

С пятницы по воскресенье: переменная область, без осадков, температура воздуха от 6 до 12 градусов днем, от 12 до 18 градусов ночью.

Итог: первая неделя февраля – теплая, вторая – очень холодная, третья – умеренно холодная, четвертая – прохладная. Осадки в виде снега будут идти на протяжении половины месяца.