Радио «Комсомольская правда» 10 лет звучит в Екатеринбурге

Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области Фото: Павел КАЗАНЦЕВ

На юбилее положено не только принимать поздравления, но и слушать хорошую музыку. Эфир открыл единственный в своем роде танцующий оркестр Ural Band под управлением Александра Павлова. Музыканты давно дружат с «Комсомолкой», с радостью приняли приглашение на юбилей и два часа музыкально создавали на площадке праздничное искристое настроение.

Оркестр "Ural Band" под управлением Александра Павлова Фото: Павел КАЗАНЦЕВ

Поздравления на самом высоком уровне

Затем в студии появилась Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области. Министр поздравила юбиляров. Десятилетие станции выпало на непростой год, без серьезных разговоров не обошлось.

- Локдаун научил нас многим новым компетенциям. Этот опыт мы будем использовать после снятия ограничений. К примеру, в 2019 году традиционную Ночь музеев посетило чуть более 20 тысяч человек, а в 2020 году в режиме онлайн проект отметил 300 тысяч виртуальных посещений! Это не только жители Екатеринбурга, но и всей области, - заверила Светлана Учайкина.

Кроме этого, министр отметила, что Уральский филармонический оркестр нашел новые форматы работы на открытом воздухе в ЦПКиО имени Маяковского и заверила, что коллектив не будет отказываться от такой формы взаимодействия со слушателями после снятия ограничений.

Встреча с верными друзьями

По доброй традиции партнером эфира стал «Екатеринбурггаз». Сотрудники компании никогда не упускают случая напомнить своим абонентам о безопасности.

-Если вы почувствовали запах газа в квартире, необходимо перекрыть краны газового оборудования. Вызвать аварийную газовую службу по телефону 104 или 112. Открыть окна и двери для проветривания помещения. Не включать и не выключать электроосвещение. Не курить и ожидать приезда бригады, - рассказал в эфире Павел Нечаев – слесарь аварийно-диспетчерской службы «Екатеринбурггаза».

Сотрудники компании "Екатеринбурггаз" Фото: Павел КАЗАНЦЕВ

Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских тоже напомнил слушателям о безопасности, но той, что касается здоровья.

-Чтобы сохранить зрение нужно следить за собой. Если что-то меняется в том, как вы видите, важно обязательно обратиться к врачу. Если ничего не беспокоит, то можно показываться офтальмологу раз в год и реже и никогда не пропускать профосмотры, которые устраивают работодатели, - сказал Олег Шиловских, главный офтальмолог Свердловской области.

Звездные гости

Во втором часе эфире на площадке появился Андрей Рожков из «Уральских пельменей», которые как выяснилось, уже 26 лет выступают и репетируют вместе.

- Мы («Уральские пельмени») находимся в свежем юном возрасте. Ну а вы, радио «КП» еще совсем дети,- на правах старшего товарища заявил гость.

Андрей Рожков из «Уральских пельменей» Фото: Павел КАЗАНЦЕВ

Рожков отметил, что в их коллективе произошла сильная трансформация в написании сценариев и шутов. Если на заре карьеры «пельмени» писали их шариковыми ручками и передавали листочки друг другу каждые 10 минут, потом переписывали через копирку. Сейчас они привлекают авторов и не делают из этого секрета.

- Мы и сами с радостью пишем. Желаем радио «КП» такого же кипящего творческого благополучия, - сказал Андрей Рожков.

Вкусные угощения

Какой юбилей обходится без сочных лакомств? Как всегда в прямом эфире проекта «Правда. Музыка. Свобода», который и стал праздничной площадкой, разыгрывали пиццу «Додо Пицца».

Для тех, кто не смог дозвониться и выиграть, напоминаем, что заказ можно совершить на сайте или через приложение «Додо Пицца», и там выбирать, то, что вам по вкусу! Есть и приятная новость.

- Курьер задержался и не успел за 60 минут? Готовьтесь получить сертификат на пиццу в подарок, - рассказали в «Додо Пицца».

Крутые подарки

Самый приятный момент дня рождения – вручение подарков. Самый преданный слушатель получил электрический гриль-пресс от швеи царского бренда «Поларис».

Счастливого обладателя определил жребий. Для участия в конкурсе нужно быть подписанным на нашу группу Комсомольская правда - Екатеринбург - KP.RU и две страницы в Instagram uralradiokp и kpekb, сделать репост записи о розыгрыше записи на своей странице «ВК» и указать свой Instagram.

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