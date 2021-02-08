Техосмотр с фотофиксацией: 1 марта липовые карты техосмотра будут аннулированы

Фото: Сергей Кузьмин

«Оставьте заявку на сайте и получите диагностическую карту онлайн!», - подобные объявления каждый день встречаются в интернете. Также получить документ без заезда на станцию технического осмотра предлагают автосервисы и страховщики. Торговцы «липовыми» картами умалчивают, что фиктивный техосмотр, а значит, его отсутствие грозит отказом в выплате по ОСАГО. С 1 марта такие карты будут аннулированы, а водителям за вождение без карт будет выписан штраф 2 тысячи рублей. И это не все изменения в законе.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА 2021: «ВНИМАНИЕ, ВАС СНИМАЮТ!»

Новые требования прописаны в Приказе Минтранса РФ от 31 марта 2020 г. № 97. Теперь в пунктах технического осмотра будут делать два цветных фото автомобиля - одно до начала процедуры технического осмотра, другое – после завершения экспертизы. На первой фотографии будет видна передняя часть автомобиля, на второй – задняя его часть.

Кроме этого на снимках будут указаны дата, время, географически координаты по ГЛОНАСС, а также стоять электронная подпись эксперта, который проводил осмотр. Фото будут направляться в электронную базу ЕАИСТО, где их будут хранить 5 лет. Сами диагностические карты при этом станут электронными.

ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР: «ВСПОМНИТЬ БЫЛОЕ»

Эксперты говорят, что для ответственных автомобилистов при прохождении ТО не будет сюрпризов.

-15 лет назад я проходил ТО на автомобиле своего отца, с тех пор существенно ничего не изменилось. Автомобиль приезжает в автокомплекс, проходит осмотр. Если выявляется, например, что не горит лампочка в осветителе госномера, то владелец машины обязан в течение 20 дней устранить неисправность или в автосервисе, или у себя в гараже, - рассказывает основатель ТОПСТО Геннадий Безносов.

Важное отличие состоит в том, что сейчас пункт технического осмотра должен иметь государственную аккредитацию. Ее выдают только в том случае, если у компании есть специальное оборудование, а сотрудники прошли обучение.

- Безусловно, сегодня абсолютно другое качество сервиса. К нам приезжает клиент, располагается в зоне отдыха, пока его автомобиль осматривают. Если выявлены неисправности, то пожеланию автолюбителя, их можно устранить на месте. Если такого желания нет, то есть эти же 20 дней для того, чтобы самостоятельно привести автомобиль в должное состояние, - рассказывает Геннадий Безносов, основатель ТОПСТО.

Напомним, что эксплуатация автомобиля запрещается, если на нем установлена нештатная оптика, к примеру, кустарно установленный ксенон. Причиной отказа также может стать неправильная регулировка свет фар. Эти неисправности можно устранить прямо на станции технического обслуживания ТОПСТО.

Здесь же вам помогут грамотно наладить работу стеклоочистителей, а также проверят работу тормозной системы на стенде с беговыми барабанами. Любую ситуацию, говорят здесь, можно поправить без покупки дорогостоящих запчастей или проведения длительного ремонта.

ПРОЙТИ НОВЫЙ ТЕХОСМОТР: «КУДА ЕХАТЬ?»

Пройти техосмотр в ТОПСТО - это значит посетить аккредитованную станцию. Техосмотр здесь проводится в соответствии с четким регламентом. Вы можете пройти его без очередей по предварительной записи за 15 минут. Результатом ТО станет ваша уверенность в исправности и безопасности автомобиля, подтверждением чего станет электронная диагностическая карта в базе ЕАИСТО.

* ТОПСТО – это аккредитованный оператор технического осмотра №10738 (прежнее название компании – «Уралтехосмотр»).