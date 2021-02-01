Решил присесть: екатеринбуржец сорвал батарею и устроил потоп в офисе банка

Все произошло в «Радуга-Парке». Фото: скриншот видео "ЧП-Новосибирск" во "Вконтакте"

В Екатеринбурге в отделении Сбербанка, расположенном на Репина,94, произошел необычный случай. Мужчина зашел в помещение, где расположены банкоматы, чтобы погреться. В какой-то момент он присел на батарею и сорвал ее. После этого горячая вода хлынула фонтаном и затопила небольшое помещение.

Происходящее попало на видео. Ролик начал распространяться в соцсетях Новосибирска, хотя на самом деле инцидент произошел в Екатеринбурге.

Об этом рассказали в пресс-службе Уральского Сбербанка.

- Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 января. Все последствия были устранены утром в тот же день, офис работает в штатном режиме, - уточнили в Сбербанке.

Представители банка не стали обращаться в полицию, так как ущерб от произошедшего был незначительный.

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