Вырвали решетку и залезли внутрь: двое прохожих мужчин и пожарный спасли ребенка из горящего дома

Пожар случился в двухэтажном доме на первом этаже. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге наградят пятерых мужчин за спасение ребенка на пожаре. Герои вытащили из огня восьмилетнего мальчика, который оказался в заточении. За это медали получат помощник начальника караула 19 пожарно-спасательной части Николай Арапов и пожарный Леонид Катречко, а также Радик Канифов, старший пожарный 7 пожарно-спасательной части, Ирек Давлетшин и Рустем.

На фото: Радик Канифов, Ирек Давлетшин. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар случился 30января на улице Калинина, 74. Горела квартира на первом этаже двухэтажного дома. Первым пожар заметил проходящий мимо Ирек Давлетшин. Мужчина сразу же побежал на помощь, но попасть в подъезд не смог – дверь была закрыта. Ирек залез на козырек входа в подвал дома, разбил пластиковую раму в квартире и стал закидывать туда снег, но мешала решетка на окне.

В это же время мимо горящего дома проходил Радик Канифов, старший пожарный 7 пожарно-спасательной части, он как раз направлялся на службу. Тот сразу же позвонил по 112 и тоже побежал на помощь. Возле подъезда стояла женщина с тремя детьми в домашних вещах, которая ему сообщила, что в горящей квартире находится её восьмилетний сын.

- Радик и Ирек начали действовать сообща, залезли на козырёк у входа в подвал, который был прямо над окном горящей квартиры, и попытались отогнуть решётку, из-за которой не удавалось проникнуть в квартиру. Но попытки были безуспешны. И здесь им на помощь из соседнего дома поспешил Рустем и предложил выдернуть решётку с помощью своего автомобиля. Зацепив за решётку трос, только с четвертой попытки удалось отогнуть металлические прутья оконной решётки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На фото: Николай Арапов, Леонид Катречко. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарный Радик залез в открытое окно, квартира уже была сильно задымлена. На диване лежал обездвиженный мальчик. Мужчина донес на руках ребенка до окна, передал его Иреку. Здесь на помощь ребенку поспешили уже прибывшие на вызов огнеборцы.

- На тот момент у мальчика наблюдался очень слабый пульс, дыхания практически не было. Помощник начальника караула 19 пожарно-спасательной части Николай Арапов и пожарный Леонид Катречко немедленно приступили к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, до приезда медиков огнеборцы вернули ребенка к жизни. Спасённый мальчик, его мать, брат и две сестры были госпитализированы, угрозы жизни нет, – добавили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о награде всем участникам спасательной операции. Помимо этого в двухэтажном доме спасли еще девять человек, среди них три ребенка. Сам пожар потушили за сорок минут.