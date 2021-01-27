Юрий Лахин в сериале «Ликвидация».

Сегодня, 27 января, скончался знаменитый советский и российский актер Юрий Лахин. Он известен по ролям в сериалах «Ликвидация», «Тайный знак», «Громовы», а также фильму «Антикиллер». О смерти актера рассказал коллега Юрия Лахина, драматург Николай Коляда.

- Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин, - написал Николай Коляда на своей странице в Facebook. - Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все. Кто из старшего поколения не помнит его «Дикаря»? Они играли спектакль с Таней Малягиной. Юрка, очень жалко тебя.

Юрию Лахину было 68 лет. Он родился в Запорожье, но учился на актера в Свердловском театральном училище. Послы выпуска с 1978 по 1989 год Юрий Николаевич играл на сцене Свердловского академического театра драмы.

Затем перешел в московский Театр на Покровке. А в 1996-м перешел в театр «Сатирикон». В кино он начал сниматься с 1973 года. Первая роль – сын Поликарпа Кружилина в советском сериале «Вечный зов». По предварительной информации, причиной смерти актера стали осложнения после перенесенной болезни.