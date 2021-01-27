Подарили торт из рыбы и огурцов: в Екатеринбургском зоопарке отметили 25-летие медведя Умки

Ко дню рождения Умки приготовили ледяной торт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке отметили День рождения белого медведя. Самцу по кличке Умка исполнилось 25 лет. В честь юбилея косолапому приготовили сладкий подарок – трехъярусный ледяной торт.

Кстати, как оказалось Умка предпочитает совсем не рыбу, а фрукты и овощи. Но мишка не вегетарианец. Однако его любимое лакомство это огурцы и арбуз.

Дорогу до торта выложили огурцами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 января, сотрудники зоопарка соорудили в вольере белых медведей ледяной торт из рыбы, огурцов, варенья и апельсинов. А чтобы Умка нашел его, проложили к торту дорогу из свежих огурцов.

Супруга именинника – Айна тоже получило торт. Ее лакомством стал диетический торт из замороженного яблочного пюре с любимой помидоркой, и скумбриево-кальмаровый салат.

Умке 25 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, Умка родился на Северном полюсе, на Чукотке в 1998 году. Еще малышом он осиротел, вероятно, браконьеры убили его маму.

- В поисках пищи он забрёл в посёлок. Там его чуть было не разорвали собаки, но шум сражения вовремя услышали люди. Собак отогнали, а малыша назвали Умкой и поместили в сарай, где он прожил четыре месяца. Медвежонка кормили рыбной требухой и копульхеном (очень жирным мясом моржей и тюленей), заходить к нему не решались. Умка рос, становился опасным хищником. Его дальнейшую судьбу нужно было срочно решать. Были разосланы письма в разные зоопарки и природоохранные инстанции с предложением забрать осиротевшего зверя. Сотрудники Екатеринбургского зоопарка откликнулись на такое предложение и организовали доставку медвежонка на Урал. Вот так в 1998 году Умка поселился в нашем зоопарке, - рассказали в Екатеринбургском зоопарке.

Медведица Айна тоже не осталась без подарка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре, как Умка попал на Урал, ему начали искать пару. И по счастливой случайности, в пермском зоопарке у старой медведицы родился малыш. Самку назвали Айной. Решили, что она станет подругой для Умки. С тех пор они и живут вместе в одном вольере.