До 31 января в Израиле закрыто международное авиасообщение. Фото: личный архив Дмитрия Стровского

- Я долго не мог понять, как изнутри можно чувствовать жар, но при этом температура тела остается в норме, - вспоминает свои ощущения после первой прививки от коронавируса бывший преподаватель журфака УрФУ профессор, доктор политических наук Дмитрий Стровский.

58-летнему екатеринбуржцу, который почти пять лет назад переехал в Израиль, удалось получить вакцину Pfizer, в минувшее воскресенье ему поставили второй укол.

ВЛАСТИ СДЕЛАЛИ ПРИВИКУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В настоящее время Израиль переживает серьезную вспышку по заболеваемости коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса количество новых пациентов в сутки увеличивается в среднем на 7363 человека. Поэтому неудивительно, что эта страна одной из первых объявила о начале массовой вакцинации – она стартовала 20 декабря 2020 года. Прививку делают вакциной американского производства Pfizer.

Поначалу не обходилось без тревожных новостей, сообщалось о смерти двух граждан после прививок: одному было 77 лет, второму – 88. Первый мужчина умер от сердечного приступа, а у второго были хронические заболевания. Затем сразу у 13 пациентов были отмечены подозрения на паралич лицевого нерва. В израильском Минздраве заверили, что все придет в норму после второй прививки.

Но, несмотря на это, местное население все же прониклось доверием к вакцине и готово ставить ее добровольно.

- Пандемия унесла в Израиле более 4000 жизней. Огромные потери для такого небольшого государства. Это больше, чем погибало в войнах, которые вела страна, сражаясь за свою независимость, Думаю, именно поэтому израильтяне ощущают повышенную ответственность за себя, своих близких, – объясняет Дмитрий Стровский. – Немаловажную роль сыграло то, что премьер-министр Биньямин Нетаяху и члены правительства привились. Причем сделали это в прямом эфире по телевидению. Это показало населению, что руководители страны сами доверяют вакцине.

ИЗРАИЛЬ ДОЛЖЕН БЕРЕЧЬ СВОИХ ЛЮДЕЙ

Телефонный звонок из больничной кассы «Маккаби» (поликлиники – Прим. Ред.), раздавшийся еще 3 января, Дмитрий Стровский расценил как благо. В возрасте 65 лет лишь немногим предоставляется такая возможность. Поэтому он без раздумий отправился на следующий день на свой первый укол.

- Народу тогда собралось более, чем достаточно. Каждую минуту подходили все новые пациенты. У каждого значилось точное время инъекции – вплоть до минуты, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Дмитрий Стровский. – Персонал был очень приветливым. Встречали у входа, объясняли, что будет происходить и как. Потом, после инъекции, попросили 15 минут посидеть в кресле, дабы избежать каких-то нежелательных случайностей. Мне тогда одна из медсестер сказала даже, что Израиль должен беречь своих людей, нас и так мало.

Массовая вакцинация началась в Израиле 20 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые неприятные симптомы у Дмитрия Стровского стали проявляться вечером того же дня. Ощущение жара и ломоты по всему телу – эти симптомы держались около 27 часов.

- Тело превратилось в сплошную болевую точку, - добавляет преподаватель. - Получилось, как в том анекдоте: «Доктор, кажется, я умираю! К чему не прикоснусь – все болит! Дружочек, так у вас же палец сломан! – отвечает доктор». Интересно, как по-разному воспринимают ковидную вакцину разные люди. У меня есть знакомые, которые без проблем перенесли инъекцию. Я оказался не из их числа. Но, согласитесь, поболеть полтора дня не идет ни в какое сравнение с тяготами полноценного заболевания ковидом.

Итоговый анализ клинических испытаний показал эффективность вакцины Pfizer на уровне 95 процентов. Вторую прививку Дмитрий Стровский сделал ровно через три недели после первого укола.

- Вторую прививку перенес достаточно легко. Болезненных ощущений уже не было, - говорит преподаватель.

Израиль уже стал мировым лидером по числу вакцинированных. По данным на начало года, прививки получили более 13% населения страны. Местные СМИ сообщают, что правительство в ближайшее время рассчитывает получить еще от 400 до 700 тысяч доз препарата Pfizer.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 27 января, с начала пандемии в Израиле было выявлено 617 168 случаев COVID-19. Число смертей достигло 4 513 человек, при этом среднее число новых случаев заболевания в сутки достигло 7 363 (по данным Университета Джона Хопкинса – прим.ред.). Больными числятся 76 708 человек, из них 1 141 – в критическом состоянии.

В стране приняты беспрецедентные меры безопасности. Накануне власти закрыли международное авиасообщение. С 26 по 31 января все перелеты из Израиля за границу приостановлены.

- Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать — герметично запечатать страну, - с гордостью заявил Нетаньяху в прямом эфире.

Жителям Израиля запрещено покидать свои населенные пункты и собираться более чем по пять человек в одном помещении. Также запрещается без уважительной причины более чем на километр отходить от дома. За нарушения ограничений предусмотрен штраф 500 шекелей (11 500 рублей).

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