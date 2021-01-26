Как выбрать профессию по душе? Какие дипломы наиболее востребованы на рынке труда?

«День студента» - это разговор на серьезные темы о современном высшем образовании, о том, как стать студентом и получить востребованную специальность для тех, кто только-только задумывается о будущем Фото: Павел МАРТИНЧИК

Радио марафон «День студента» - это разговор на серьезные темы о современном высшем образовании, о том, как стать студентом и получить востребованную специальность для тех, кто только-только задумывается о будущем. 25 января в нем приняли участие представители УрФУ, Уральского государственного лесотехнического и Уральского государственного медицинского университетов.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ЭТО ПРОБА ПЕРА

Максим Шнырев, начальник управления дополнительного образования и профориентации Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) — одного из ведущих вузов России, предлагающих студентам и индивидуальные траектории, и проектное обучение, и другие возможности по-настоящему цифрового университета, рассказал, что сейчас в вузе существует профориентационное тестирование, участие в котором принимают школьники. Они отвечают на различные вопросы, связанные с направлениями подготовки, а после получают рекомендации, на что следует обратить внимание при выборе будущей профессии.

Тем, кто еще не определился, в УрФУ предлагают выбрать широкие базовые программы, основанные на конкретной науке. Например, можно изучать физику или математику с тем, чтобы позже определиться, где можно будет применять эти знания.

— УрФУ взаимодействует со школьниками, начиная с первого класса. Например, есть олимпиада «Изумруд-дебют». Для средних и старших школьников проходят проектные смены в «Сириусе» в Сочи, есть загородная смена в образовательном центре «Таватуй» в Свердловской области. Там можно попробовать свои силы, — рассказал Максим Шнырев.

Максим Шнырев, начальник управления дополнительного образования и профориентации Уральского федерального университета

Кроме этого, в вузе предлагают школьникам принять участие в олимпиадном движении, что может дать дополнительные возможности при поступлении. Для учащихся 9-11 классов представлены все предметы школьной программы, участие в состязаниях по ним могут стать пробой пера. Победа или призерство в таких олимпиадах позволяет поступить в университет без экзаменов на профильные направления подготовки, а также заработать повышенные стипендии суммой до 30 000 рублей ежемесячно.

Двери УрФУ открыты также для школьников в рамках дополнительного образования. С 5 класса можно посещать компьютерную школу УрФУ, где ребята изучают не только языки программирования, но и компьютерную графику. Также есть школы юных ученых: математиков, физиков, химиков, биологов. Это для школьников, начиная с 9 класса. Они проводят исследования в лабораториях.

Информация об олимпиадах и дополнительном образовании есть на сайте университета в разделе «Школьникам». Познакомиться с олимпиадой «Изумруд» можно на портале состязаний.

УВЕЗУ СЕБЯ Я В ТУНДРУ

Диплом Уральского государственного лесотехнического университета очень востребован на рынке труда. В вузе подсчитали, что 90 процентов выпускников работают по специальности от Екатеринбурга до Камчатки. Это стало возможным благодаря существованию, так называемых, целевых мест. Примерно 10 процентов студентов заключают такие договоры. На деле это означает, что работодатель и будущий специалист находят друг друга еще до начала учебы в университете. Работодатель оплачивает дорогу, выплачивает премии, повышенные стипендии, принимает его на практику. А после окончания вуза предоставляет ему рабочее место.

В университете заботятся о качестве преподавания. Еще за год до начала пандемии преподаватели прошли подготовку с использованием современных средств обучения, а руководство университета закупило необходимую технику.

- В сентябре УГЛТУ перешел на смешанную форму обучения. Лекции преподаватели читали онлайн, а практику студенты проходили в вузе. Мы были к этому готовы. Но, конечно, все ждем того дня, когда можно будет вернуться к традиционной форме обучения, – рассказал Евгений Платонов, ректор Уральского государственного лесотехнического университета на радио «Комсомольская правда».

Евгений Платонов, ректор Уральского государственного лесотехнического университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

В УГЛТУ более 1000 бюджетных мест по 40 различным направлениям: строительство автомобильных дорог, мостов и тоннелей, технология лесозаготовительных производств, природообустройство и водопользование, химическая технология и многим другим. Тем, кто не определился с выбором профессии, могут помочь дни открытых дверей, которые носят название «Лесники открывают двери». Вся информация есть на сайте УГЛТУ.

НАДЕВАЮ Я БЕЛЫЙ ХАЛАТ – ПРЕДСТОИТ ЗА ЗДОРОВЬЕ СРАЖЕНЬЕ

Традиционно один из самых больших конкурсов на поступление представляет УГМУ. К примеру, для поступления на бюджет лечебного факультета в 2020 году необходимо было набрать не меньше 220 баллов на ЕГЭ. В вуз стремятся несколько групп вчерашних школьников.

- Большое количество абитуриентов – это те, кто после 8 или 9 класса пошли учиться в профильные химико-биологические классы. Также приходят ребята, которые романтизируют профессию, но получают в вузе школу жизни, потому что учиться в медицинском непросто. Также поступают юные представители медицинских династий и выпускники медицинских колледжей, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» на 92, 3 FM ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного медицинского университета, Доктор медицинских наук, профессор, член корреспондент РАН

Особенность медицинского образования в его непрерывности, так как врач не может прекратить профессионально развиваться. В вузе рекомендуют будущим врачам читать не менее 16 статей в день, а также быть интегрированными в международное медицинское и научное пространство.

Каждый год в УГМУ растет количество бюджетных мест. Это стало возможным благодаря целевому приему. В прошлом году было принято 200 человек на лечебный факультет и 50 человек в ординатуру за счет областного бюджета.

Кроме этого, в 2021 году вуз получил лицензию на обучение по специальности «Скорая медицинская помощь» и будет набирать студентов.

-С 1 февраля мы начинаем прием на подготовительное отделение. В УГМУ работает медицинский предуниверсарий, - рассказала ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.