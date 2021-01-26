«Ватрушка» или жизнь: как правильно кататься с горок на тюбинге

Рассказываем, какие опасности скрывает безобидная русская забава. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старые добрые санки или ледянка уже не в почете у современных детей. Теперь на смену привычным приспособлениям для катания с горок стал тюбинг. В народе его называют «ватрушками» и «бубликами». За загадочными словами скрывается простая надувная камера для катания. Но из года в год мы видим новости о том, что кто-то из детей или даже взрослых травмировался на горке. Почему так происходит, разбираемся вместе с экспертами.

«Комсомолка» решила провести свой краштест. Вместе с профессиональным инструктором мы покатались на горке и узнали, что безопаснее: ледянка, надувной бублик или снегокат. Расскажем, какие из приспособлений для катания с горок самые безопасные и что делать, если на пути преграда.

Необходимо придерживаться элементарных правил безопасностей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВИД ОТДЫХА

Горки бывают двух видов: оборудованные и необорудованные. Вот, например, горка залитая у вас во дворе – это не оборудованное место для катаний. Инструкторы по сноутюбингу называют такие места небезопасными.

- Сноутюбинг самый опасный из всех видов зимнего отдыха. Камера разгоняется до 40 километров в час и становится неуправляемой. Поэтому выезжая на горку на таких надувных санках, вы это делаете на свой страх и риск. В оборудованных местах, а это где за катание берут деньги, за безопасностью будут следить специальные люди. Инструкторы не допустят столкновения с другими участниками катания, со сто процентной уверенностью вы не улетите за ограждения, - объясняет Александр Чуб, заместитель управляющего горы «Лиственная» в Екатеринбурге.

Как правило, оборудованные места для катания есть на горнолыжных склонах. Перед тем, как пустить туда посетителей, по трасе проходятся снегоуплотнителем и ровняют поверхность. С нее невозможно вылететь, утверждают инструкторы. Они же и следят за техникой безопасности. Для подстраховки предлагают надеть шлем для катания, но это необязательно.

На горнолыжных склонах за безопасностью следят специальные люди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще специалисты утверждают, что сгруппироваться и правильно упасть с тюбинга не получится, особенно на большой скорости. Если на вашем пути появится дерево, то вы не сможете от него увернуться. Поэтому самый верный способ, следовать правилам безопасности.

Врачи также считают сноутюбинг опасным видом развлечения. Особенно для детей. По словам, Гарника Давтяна, заведующего детским травмпунктом ГАУЗ СО «ДГПN13» в Екатеринбурге, зимой начинается сезон характерных трав и бывает, что родители не в первый день могут заметить перелом у своего ребенка.

- Характер травм у детей от легких ушибов до переломов и черепно-мозговых травм. К нам поступали дети с компрессионным переломом нескольких позвонков. Если вовремя не обратиться к врачу, в последствие неправильно сросшиеся кости, деформации, которые требуют оперативного вмешательства. У детей кости ломаются не так как у взрослых. Также болевой синдром у них ниже или совсем отсутствует. Поэтому родители приводят своих детей не день травмы, - уточняет врач.

После катания на «ватрушки» осмотрите ребенка в тот же день, обратите внимание на синяки. Не должно быть никаких искривлений или отеков.

На снежной горке на ледянке делать нечего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК КАТАТЬСЯ НА БУБЛИКАХ

- Прежде чем скатиться с горы или толкнуть ватрушку с ребенком, пройдите склон пешком. Визуально определите, есть ли на пути ухабы, деревья или столбы.

- Если выбирается ледяное, а не снежное покрытие, то тюбинг должен иметь пластиковое дно. Но эта модель подойдет только для ледяных горок, на снегу скользить не будет.

- На оборудованной трассе есть бортики, которые не позволят тюбингу вылететь за пределы зоны катания. Если же вы выбрали для катания трассу неподготовленную, проверьте ее: уклон горы не более 20 градусов, иначе ватрушка наберет слишком большую скорость. В конце должно быть достаточно места для торможения.

- На склоне не должно быть трамплинов. Тюбинг не управляемый, а иногда может крутиться. Даже небольшая кочка на большой скорости будет представлять опасность: из-за небольшого веса в полете тюбинг легко может перевернуться.

Ледянка, снегокат или "бублик: что безопаснее? Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Используйте надувные санки подходящего размера. Специалисты советуют круг, в котором комфортно сидеть - расстояние от земли до ног должно быть около 10 сантиметров. Обращайте внимание на допустимый вес. Стандартный тюбинг, который сделан из камеры от колеса грузовика, рассчитан на вес до 100 килограммов.

- Для безопасного катания необходимо хорошо устроиться в посадочном месте, именно поэтому оно должно быть достаточно широким. При скольжении ноги не должны касаться земли, а голову лучше чуть наклонить вперед. Руками необходимо крепко держаться за ручки, чтобы не вылететь с тюбинга.

- Не спускайтесь «паровозиком», не связывайте тюбинги друг с другом. Если одна из «ватрушек» перевернется, остальные поступят точно таким же образом. В такой «куче» вам вряд ли удастся избежать травм.

- Опасно кататься вдвоем вместе с ребенком на одном тюбинге.

- Следите, чтобы во время скатывания на горе не было других людей. В противном случае вы собьете кого-нибудь и травмируетесь сами. Как правило, на оборудованных трассах, на гору пускают по одному.

Прежде чем скатиться с горы или толкнуть ватрушку с ребенком, пройдите склон пешком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Запрещено привязывать «ватрушки» к автомобилю или снегоходу. Во-первых, стандартный трос тюбинга не рассчитан на такую нагрузку и может порваться, а катающийся улетит под колеса. Такой же исход возможен на любом повороте или кочке.

- Катайтесь только сидя. Лежа на животе, на коленях и других позах катание опасно. В подобных позах Вы едва ли сможете крепко держаться за ручки тюбинга, что может привести к падению. Помните, что торможение руками, ногами и вообще касание земли на скорости запрещено.

- Не катайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

Самокат оказался самым безопасным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ЛУЧШЕ: «ВАТРУШКА», СНЕГОКАТ ИЛИ ЛЕДЯНКА

Мы протестировали все три вида приспособления для катаний с горок. Самая примитивная и знакомая каждому с детства – ледянка. Но на то пластиковая «картонка» так и называется, чтобы кататься на ней с горок, покрытых льдом. На снежной трассе с ледянкой делать нечего. В лучшем случае вам удастся проехать десять метров.

- В управлении она легче, чем сноутюбинг. С нее можно запросто спрыгнуть, перевернувшись на бок, - комментирует Александр Чуб, заместитель управляющего горы «Лиственная» в Екатеринбурге.

Снегокат, правильно подобранный по размеру, показался самым удобным. Сидишь не на земле, есть руль и тормоза, которые оставляют ощущение безопасности. Снегокат развивает хорошую скорость, а за счет управления, позволяет объезжать препятствия.

Напоследок наша «ватрушка». Сидеть на ней мягко и не холодно, в общем, по удобству на твердую пятерку. Но в управлении уступает всем предыдущим. При скатывании начинает раскручиваться, что добавляет адреналина и страха.