«322 человека в реанимации»: в Свердловской области коронавирус подтвердился у 390 человек

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 с момента начала вспышки пандемии, достигло 67 526 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрировано 390 новых случаев коронавируса. Больше всего подтвержденных случаев выявили в Екатеринбурге (+144).

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 с момента начала вспышки пандемии, достигло 67 526.

- Состояние 491 госпитализированных оценивается как тяжелое, 322 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 216 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в свердловские больницы госпитализированы 2 391 человек. Их состояние врачи оценивают, как среднее. Также, по данным оперштаба, за последние сутки из больниц были выписаны 400 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 17 случаев смертей больных COVID-19. Общее число таких случаев в регионе достигло 1 907.