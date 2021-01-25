Бизнесмен похитил девочку в декабре 2011 года. Фото: личный архив Алины Брагиной

В ближайшее время Высший суд Каталонии рассмотрит вопрос об экстрадиции в Россию бизнесмена 40-летнего Кирилла К (имя изменено - прим.ред.). На родине его обвиняют в многомиллионной краже и похищении дочки. Несмотря на то, что запрос о задержании был выдан Интерполом, местная полиция максимально лояльно отнеслась к беглецу и вместо того, чтобы арестовать отпустила под подписку о невыезде.

«БЕДНЫЙ СТУДЕНТ» ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

- Общаться с ним не было никакого желания. Я помню, что дала ему свой номер телефона лишь для того, чтобы он отвязался, - вспоминает первую встречу с Кириллом его бывшая возлюбленная Алина Брагина.

Они познакомились летом 2006 года в спортивном баре. Оба смотрели в заведении финал чемпионата мира по футболу. Он – со своими друзьями, она – с подругой. Не успел еще Зидан отправить в нокдаун Марко Матерацци, как 25-летний Кирилл начал оказывать знаки внимания 22-летней студентке театрального института имени Щукина.

- Я бедный студент, - отшучивался перед новой знакомой дорого одетый Кирилл, - езжу на «Дэу Матиз».

Слово за слово и молодые люди обменялись телефонами. На первое свидание Кирилл приехал к избраннице на черном внедорожнике BMW X5. «Бедный студент» оказался сыном генерального директора завода «Ресурс» в Тульской области.

Одно из последних фото Алины с дочерью. Фото: личный архив Алины Брагиной

- Отношения с ним были одной сплошной драмой. Мы могли за сутки несколько раз разругаться, а потом вновь помириться. Не знаю, как я пять лет терпела этот роман, - вспоминает Алина. – Он любил сорить деньгами. Те же продукты покупал в дорогущих магазинах, в то время, как я пыталась экономить. Я выросла не в такой богатой семье. У Гриши была и еще одна нехорошая черта – он любил приукрашивать. Все то, что он говорил, стоило воспринимать лишь на 25 процентов.

Спустя четыре года девушка узнала, что ждет ребенка. Лишь тогда они с Кириллом стали жить вместе в его просторной квартире на проспекте Андропова. В начале 2011-го у пары родилась дочка Ариана. С этого момента их отношения начали сходить на нет.

ПРИВЕТ ОТ ЗЯТЬКА!

Тогда Алина узнала, что Кирилл изменяет ей с девушкой по имени Анна. Обиженная Брагина собрала вещи и переехала с дочерью в квартиру к матери в районе станции метро «Речной вокзал». Алина признается, в глубине души надеялась, что отец ребенка вернется к ней.

- 10 декабря у моего брата была свадьба, вся наша семья собиралась. Гриша изъявил желание пойти вместе со мной. Я тогда обрадовалась, подумала, что нам удастся начать все заново, - делится Алина.

В день торжества молодая мама пошла в салон красоты, оставив Ариану с бабушкой. В этот момент Кирилл пришел к ним в квартиру и забрал ребенка. Мужчина все делал в спешке. Ариану он вынес на улицу в одной пижаме, не смотря на то, что была зима. Мать Алины закрыл снаружи, ключ оставил в замке. О том, что дочь пропала, Алина узнала от матери. Женщина пыталась дозвониться до бывшего сожителя, но в ответ получила только СМС: «Помнишь, как дураком меня называла? Теперь получай». Напуганная мама девочки написала заявление в полицию. 18 декабря 2011 года – ребенка объявили в федеральный розыск.

К слову, за день до заседания в подъезде собственного дома был задержан отец Алины. При обыске у мужчины нашли героин.

Кирилл ушел к женщине, которая на год младше Алины. Фото: Instagram

Тем временем сбежавший сожитель подал исковое заявление в суд города Карабулаке Республики Ингушетия о том, чтобы Алину лишили родительских прав. Но в марте 2012 года служители Фемиды встали на сторону женщины и отклонили просьбу отца. Кирилл сразу подал апелляцию. Точку в деле поставили 24 мая – решение суда первой инстанции оставили в силе. Но Кирилл так и не вернул дочь матери.

- По пути в отделение сотрудники полиции сказали: «Это тебе привет от зятька!». На него завели уголовное дело, но отпустили под подписку о невыезде, - рассказывает Алина Брагина. – До этого отец разговаривал с Кириллом, давал ему месяц, чтобы отдать Ариану.

Я ТЕБЯ ДОСТАНУ, И ТЫ СЯДЕШЬ!

За последующие пять лет Кирилл К. десять раз попытался через суд добиться решения, чтобы дочь жила с ним. Но успехом эта затея не увенчалась. За все время он показал Ариану матери всего однажды в 2016-м году. Правда, перед встречей бизнесмен поставил Алине несколько суровых требований, которые лишали мать всяческого контакта с ребенком:

Матери нельзя трогать девочку;

Запрещается разговаривать с ней;

Алине было запрещено говорить дочери, кем она ей приходится;

Была запрещена фото и видеосъемка ребенка.

В итоге встреча обернулась театром абсурда.

Долгожданная встреча прошла в 2016 году в детском ресторане в ТЦ «Времена года».

- Ресторан поделен на два зала: игровой для детей и, где едят. Я пришла туда, а там один столик свободен. Знаете, кем были заняты остальные столы? Охраной Кирилла! Он подсел ко мне, мы подписали соглашение о соблюдении мной требований. Он демонстративно вытер отпечатки пальцев с ручки платком, - едва сдерживая слезы, рассказывает мама Арианы. В тот день она в последний раз видела дочку. – После этого он показал на игровую комнату, где играла Ариана. Я могла лишь молча наблюдать со стороны...

Уже позже через общих знакомых Алина узнала, что Кирилл и его новая возлюбленная Анна решила обустроить семейное гнездышко в Испании. Но худшей новостью для Алины стало то, что мужчина собирался забрать за границу и их общую дочку Ариану. Выяснилось, что в 2012 году Кириллу удалось оформить дочке загранпаспорт.

- Я всегда говорила Кириллу, что буду биться за дочь до конца, - говорит Алина. - «Гриша, я тебя рано или поздно найду. Я не за тобой гонюсь, я ищу своего ребенка!»

Спустя год после того, как Алина виделась с Арианой, областной суд Тульской области встал на сторону Брагиной в вопросе об опеке над ребенком. Это была «юбилейная» попытка богача лишить бывшую возлюбленную родительских прав. Но бизнесмен опять потерпел фиаско.

А спустя месяц Алина едва не получила срок. Сценарий – похож на инцидент с ее отцом. Женщине пришло извещение с почты о посылке. Алина зашла в отделение перед работой и неожиданно увидела пакет. В нем был ежедневник и перевернутая коробка конфет в тубусе.

- Я смотрю, на пакете написан мой домашний адрес. Не успела я сделать и шага, как меня задерживают сотрудники местного отделения, - вздыхает Алина. – Якобы, в посылке были запрещенные вещества. Продержали сутки в «обезьяннике», потом отпустили. Дело закрыли. Я думаю, меня в очередной раз пытались запугать.

БАРСА, ДЕТИ, РЕСТОРАН

В 2019 году выяснилось, что Кирилл стал фигурантом уголовного дела о хищении 91 миллиона рублей. По версии следствия, деньги были украдены в 2014-2015 годах, когда Кириллвозглавлял Научно-производственное предприятие «Салют» Нижегородской области. 7 июня его вызвали на допрос, но вместо явки была лишь справка, что мужчина находится на лечении «запоздалой травмы головы» в испанской клинике. Кирилла сразу же объявили в международный розыск. Известно, что часть денег были потрачены на «Феррари» и новенький «Гелендваген».

Анна не скрывает свое восхищение мужем, которому родила двоих сыновей. Фото: Instagram

Отчаявшись получить помощь от силовиков, Алина начала масштабную акцию в соцсетях «Помоги найти Ариану». В первую очередь стала писать в группы русских в Испании. Рассылала везде, где только можно фотографии Кирилла, Анны и Арианы.

Соотечественники откликнулись, но получить результат удалось лишь в середине 2020 года. Русскоязычная жительница Барселоны сообщила Алине, что живет неподалеку от семьи Кирилла и рассказала некоторые подробности их жизни.

- Оказывается, пока я в России с ног сбивалась в поисках дочери, они припеваючи жили в особняке. У Кирилла там шикарный ресторан El Bonic (в переводе с испанского – «красота»), - отмечает Алина.

10 декабря 2020 года полиция столицы Каталонии отчиталась о задержании Кирилла и установлении местонахождения Арианы. Но, действия испанских силовиков разочаровали. В тот же день Кирилла с дочкой отпустили под подписку о невыезде. И это при наличии заочного ареста бизнесмена на родине.

По словам адвоката Георгия Багратиони, представляющего интересы Алины, действиям местной полиции нет логического объяснения.

- Испанская сторона заявляет, что Ариана К. находится со своим законным представителем. Но они почему-то забыли, что отец ребенка находится в международном розыске по линии Интерпола, и к ним поступил запрос об экстрадиции господина мужчины. Кроме этого, есть информация, что в школе девочка зарегистрирована под т девичьей фамилии Анны – Рудалевич. - поясняет «КП»-Екатеринбург Георгий Багратиони. – Российское консульство следит за ходом дела и прикладывает все силы, чтобы девочка как можно быстрее была передана матери.

Сам Кирилл не ведет социальные сети, по крайне мере под своим настоящим именем. Его жена Анна регулярно выкладывает фотографии в Instagram, но сейчас у нее закрытая страница.

По предварительной информации, в испанской школе девочку зарегистрировали под фамилией мачехи. Фото: личный архив Алины Брагиной

ОФИЦИАЛЬНО

Главное следственное управление ГУ МВД по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемый был объявлен в розыск и задержан на территории другого государства.

Также региональный главк Тульской области возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека» (документ имеется в распоряжении «КП» - прим.ред.).