В закрытом городе Свердловской области Лесном возбудили уголовное дело на местного инспектора ГИБДД, младшего лейтенанта полиции Павла Лапина (имя изменено – прим.ред.). Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, следователи регионального управления ФСБ выяснили, что 32-летний гаишник сфальсифицировал больничный ради отпуска в Адлере.- В сентябре 2020 года Лапин обратился к участковому врачу, пожаловался на сильные боли в груди. 10 числа ему выписали больничный, а уже 11 он с женой улетел в Краснодарский край. Через неделю инспектор не явился на прием к врачу, позвонил и попросил продлить больничный, чем ввел терапевта в заблуждение. А уже 21 сентября больничный закрыл, 22 – вышел на работу, - отмечает инсайдер «КП»-Екатеринбург.За 11 дней на больничном младший лейтенант получил 15 949 рублей. Именно поэтому инспектору грозит срок до двух лет по статье «Мошенничество». Материалы переданы в местный следственный отдел СКР, но пока в ведомстве воздерживаются от комментариев.