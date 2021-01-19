Четвертый год подряд ИД «Комсомольская правда» призывает своих читателей выбирать лучшую клинику нашего региона. Цель голосования не сводится к соревнованию. Важно поблагодарить и отметить благородный выбор всех, кто лечит, спасает жизни и порой круглосуточно стоит на страже нашего здоровья. Несколько месяцев читатели «Комсомолки» выбирали клиники, которые, по их мнению, являются самыми профессиональными и доступными, а значит и любимыми.Заместитель министра здравоохранения Свердловской области до оглашения результатов отметила, что все медицинские организации - участники «Клиники года- 2020» показали себя с выдающейся стороны в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции: перестроили работу, развели потоки пациентов, ввели новые подходы к лечению и профилактике заболевания.Результаты голосования в конкурсе «Клиника года» - 2020:В номинации «Лучшая многопрофильная больница» и номинации «Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний»» победила ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1.В номинации «Лучшая муниципальная больница малого города Свердловской области» первой стала ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница». Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова отметила, что медучреждение известно своим подходом к лечению пациентов, обучению всего персонала и призвала другие клиники малых городов быть такими же активными как в профессиональной деятельности, так и в участии в конкурсе «Клиника года -2021».Победителем в номинациях «Лучшая детская больница» и «Лучшая детская стоматология» стала МАУ «Детская городская клиническая больница №11». Главный врач клиники – Анна Соколова поблагодарила всех, кто голосовал за вверенную ей больницу и открыла секрет успеха в данных номинациях:-Мы гордимся своими кадрами. Только в этом году к нам на работу пришло 29 молодых специалистов, которые выбрали нашу клинику как первое место работы. У нас разработаны единые стандарты и алгоритмы, которым мы полностью соответствуем, а это ценят наши пациенты, - рассказала главный врач в эфире радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM.Номинация «Лучший многопрофильный медицинский центр» - победитель ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум».Номинация «Больница с лучшим сервисом», номинация «Услуги в области неврологии», номинация «Услуги в области реабилитации» – победитель ООО «Центр реабилитации и профилактики Эволайф».- Залог нашего успеха – в системном подходе. Мы используем как ЛФК, физиотерапию, так и медикаментозную поддержку. Что касается, услуг в области неврологии, чаще всего обращаются пациенты с вертебро-неврологическими проблемами. Это боли в спине, боли в шее, головные боли. Восстанавливаем после травм, в том числе спинальных. Мы всем обеспечиваем полный комплекс реабилитационных мероприятий, - рассказал о своей клинике –победителе Павел Орешко, главный врач клиники «Эволайф».Номинация «Лучшая стоматология для взрослых» – победитель МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1»Номинация «Лучшая офтальмологическая больница» и «Лучшая регистратура» - победитель ООО «Клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. Академика Святослава Николаевича Федорова»Борис Романенко, главный врач клиники сказал, что современное оборудование – это непременное условие хорошего качества работы, но главный залог успеха – это люди.-Мы делаем все, чтобы наши пациенты чувствовали себя в наших стенах комфортно, защищено. Для этого мы используем самые передовые технологии от многоканальной связи с пациентами, логистике (чтобы они не пересекались) до выполнения самых сложных операций, - добавил Борис Витальевич.Номинация «Лучший роддом» – победитель ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»Номинация «Репродуктивное здоровье и планирование семьи» и номинация «Диагностика без границ» – победитель ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр Охрана здоровья матери и ребенка»Номинация «Услуги в области травматологии и ортопедии» -победитель ГАУЗ СО «Городская больница № 4 город Нижний ТагилНоминация «Услуги в области паллиативной медицины» - победитель ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»Номинация «Пропаганда здорового образа жизни и избавление от зависимостей» -победитель МАУ «Городской центр медицинской профилактики»Номинация «Лучшая народная аптека» - победитель «Фармленд»Номинация «Услуги в области геронтологии» - победитель МБУ «Центральная городская больница №6»Лучшая клиника в номинации Доверие и Уважение - победитель ООО «Клиника офтальмохирургии «Профессорская Плюс»- Кроме чистого профессионализма важно отношение к пациенту. Я обращаю пристальное внимание именно на этот аспект работы. Мы всегда доброжелательны к нашим пациентам. Кроме этого, есть еще несколько составляющих нашего успеха. Это грамотный коллектив, наш профессионализм, современная аппаратура. Это в комплексе позволяет нам достигать самых высоких результатов, - рассказал Сергей Коротких, главный офтальмолог Уральского федерального округа, научный консультант клиники «Профессорская плюс».Все победители получили награды лично! Сотрудники издательского дома решили не отвлекать врачей от работы в столь непростое время и сами отправились с подарками в клиники.ИД «Комсомольская правда» благодарит всех победителей и участников конкурса «Клиника года»- 2020. Желаем всем медицинским работникам крепкого здоровья и успехов в работе в новом году. До встречи на конкурсе «Клиника года – 2021!».