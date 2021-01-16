В 16-этажном доме Екатеринбурга на улице Черепанова несколько дней жильцы слышали, как где-то за стеной жалобно мяукает маленький котенок. Звуки стали доноситься еще в четверг. Оказалось, что животное застряло в вентиляционном канале.Причем никто из собственников не сознавался, чей это котенок и как он туда мог попасть. По одной версии, он угодил в ловушку из одной из квартир, по другой - через чердак. В итоге, в субботу жильцы сжалились над животным и вызвали зооспасателя.- Котенок находился в вентиляционном канале на втором этаже, - рассказал Евгений Зенков, зооспасатель. - Мы сумели достать его, сделав с согласия жильцов квартиры пробой в стене перфоратором.После того, как в стенке появилась дыра, котенок не спешил выбираться из вентиляции. Его пришлось еще некоторое время приманивать, чтобы он, не боясь, выбрался из плена.- Котенок в удовлетворительном состоянии, - добавил Евгений Зенков. - Волонтеры-зоозащитники приняли его к себе.