Мэрия Екатеринбурга выплатит денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей семьям, члены которых погибли во время пожара в жилой девятиэтажке на ЖБИ. Финансирование будет выделено из резервного фонда муниципалитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова.- Конечно, без помощи и поддержки оставить дело нельзя. Мы приняли решение каждому члену семьи выплатить по 100 тысяч компенсации. К сожалению, у нас восемь погибших, деньги выделим из муниципального бюджета, - сообщил Алексей Орлов.Добавим, что поддержит погорельцев не только город. Ранее стало известно, что председатель совета Фонда Святой Екатерины Игорь Алтушкин окажет финансовую помощь семьям погибших.Напомним, страшный пожар на ЖБИ произошел в ночь на 12 января по адресу Рассветная, 7, на втором этаже полностью выгорела квартира. Очевидцы утверждали, что там жила неблагополучная семья. В огне погибли восемь человек, включая одного ребенка. Спасателям пришлось эвакуировать 90 человек.Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок. Спасателям пришлось эвакуировать 90 человек из горящей многоэтажки (Подробнее)«Вышли в подъезд из квартир»: Что погубило восемь человек в пожаре на ЖБИ. Страшный пожар в многоэтажке на улице Рассветной в Екатеринбурге возник из-за неосторожного обращения с огнем (Подробнее)«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ. Врио мэра Алексей Орлов выехал на место пожара, где погибли восемь человек (Подробнее)