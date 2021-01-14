В одном из поселков в городе Асбесте Свердловской области произошло ЧП. Река Черешма вышла из берегов и сейчас топит участки местных жителей. По словам очевидцев, затоплено уже шесть участков, и вода продолжает прибывать.- В поселке Черемша выходит речка из берегов из-за морозов, затапливает наши дома. Администрация который год не реагирует. Своими силами уже не справились, за два часа вода прибывает. МЧС выделило двух человек, но что они могут сделать, - рассказывает подписчица группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».В пресс-службе МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили, что специалисты действительно выехали на место. Подробную информацию обещали рассказать позднее, когда сотрудники МЧС разберутся, почему река вышла из берегов.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru