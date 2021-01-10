В понедельник в Свердловской области, как и во всей стране, будет первый рабочий день 2021 года. Между тем пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому о предосторожностях и средствах индивидуальной защиты лучше не забывать, ведь новые заболевшие COVID-19 регистрируются каждый день.Так, в воскресенье, 10 января, было зафиксировано еще 387 случаев коронавируса в Свердловской области. Из них 243 - у жителей Екатеринбурга.- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 62 516, - уточняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 545 госпитализированных оценивается, как тяжелое. 314 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 207 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.При этом за сутки было выписано из больниц еще 392 человека. Всего коронавирусом переболели и вылечились 54 906 жителей Свердловской области