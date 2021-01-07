Об этой трагедии в тот год не говорили в прессе. Не знали о ней ничего и жители СССР, у которых еще были свежи воспоминания о новогоднем празднике, прошедшем всего неделю назад. И лишь в узких кругах советских спортсменов и самых преданных болельщиков из уст в уста передавалось: «В Свердловске при падении самолета погибла почти вся хоккейная команда Военно-воздушных сил Московского военного округа».Авиакатастрофа с человеческими жертвами – событие само по себе чрезвычайное. Но в этой истории к нему добавилась политика, из-за чего о ЧП в советские годы никто не говорил. Ведь этот хоккейный клуб был создан по личному приказу Иосифа Сталина и играл под покровительством его младшего сына Василия Иосифовича, командовавшего в тот год военной авиацией столицы.ПЫТАЛИСЬ ПРИЗЕМЛИТЬСЯ ЧЕТЫРЕ РАЗА7 января 1950 года хоккейная команда ВВС летела в Челябинск играть с клубом «Дзержинец», который был основан в городе всего за три года до того. В прошлом спортивном сезоне столичные хоккеисты стали вице-чемпионом СССР, что не устраивало Василия Сталина. Он хотел видеть своих подопечных чемпионами СССР. Игра в Челябинске была лишь маленькой ступенькой на пути к этому. Обычная календарная встреча. Однако на нее возлагались определенные надежды – новый член команды 28-летний Всеволод Бобров в Челябинске должен был впервые выступить со своей новой командой, сыграться с нею. Он считался лучшим нападающим страны.Добраться до Челябинска можно было и на поезде, но командование решило, что быстрее и полезнее для подготовки к предстоящей игре будет отправить всех по воздуху – на военном самолете Ли-2.Воздушное судно летело транзитом через Казань. Когда же Ли-2 там приземлился, стало известно, что на Урале свирепствует непогода. Стоял вопрос лететь, или не лететь. В итоге было решено все-таки продолжить полет. Но стихия совсем разбушевалась, и самолет перенаправили в Свердловск. Приземлиться сразу не получилось. Слишком большая была очередь из пассажирских самолетов, которым также нужно было совершить посадку. Военный Ли-2 кружил в воздухе в так называемой «зоне ожидания» до наступления темноты. А дальше началась череда неудач.От скуки хоккеисты собрались в одном месте – в хвосте самолета. Из-за этого центр тяжести сместился, и управлять Ли-2 пилотам стало сложнее. Причиной катастрофы по официальной версии стало и то, что экипаж по ошибке настроился на частоты военного аэродрома неподалеку, приняв их за частоты аэродрома «Кольцово». Из-за этого пилоты были дезориентированы и перестали понимать, где именно они находятся. Визуально определить это они тоже не могли. Уже было слишком темно. А включенный прожектор подсвечивал снег, валивший с неба сплошной стеной, а не землю.Четыре раза самолет безуспешно пытался зайти на посадку. В пятый раз он ударился о землю. Взрыва не произошло, но удар был такой силы, что все, кто находился на борту, погибли на месте – 13 хоккеистов и шесть членов экипажа.ОТ СМЕРТИ СПАС ПЛОХОЙ БУДИЛЬНИКНекоторым членам хоккейной команды тогда удалось чудом выжить. Так, не попал на самолет тот самый нападающий Всеволод Бобров, который и должен был впервые проявить себя на игре в Челябинске. У него, якобы, не сработал будильник.Также повезло Матвею Голдину, тренеру команды. Незадолго до матча его заменили на тренера Бориса Бочарникова. По воспоминаниям современников, Голдина отстранили после того, как он поздравил с победой игрока из «Динамо», которым проиграли хоккеисты ВВС МВО. Якобы Василию Сталину это очень не понравилось, и он закричал на Гольдина: «Ах, ты наших врагов поздравляешь!..»Хоккеист Виктор Шувалов избежал полета потому, что сам недавно перешел в команду из челябинского хоккейного клуба. Руководство решило, что его присутствие на льду может разозлить болельщиков из Челябинска.А Александр Виноградов незадолго до вылета очень грубо сыграл против «Крыльев Советов», за что и был дисквалифицирован на два матча.Кстати, сам матч между ВВС МВО и «Дзержинском» в Челябинске тогда состоялся. Авиакатастрофу старались не афишировать. Однако многие болельщики заметили, что играть приехали вовсе не те хоккеисты, которые должны были.- Приехал адъютант Василия Сталина и сказал: «Поехали, командующий вызывает», - вспоминал Виктор Шувалов, которому посчастливилось избежать полета. - В приемной у Сталина было уже несколько игроков, начались разговоры: с командой что-то не так… Через десять минут нас позвали к Сталину, который усадил нас и сказал: «Ребята, несчастье. Команда разбилась. Вам надо собраться и поездом ехать в Челябинск на игру». Мы сели и поехали. В Челябинск, потом в Свердловск и так далее… И никто нас не спрашивал, что мы чувствуем, трясет нас или нет… В то время все обязаны были быть крепкими и здоровыми.